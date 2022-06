De lessen van de Flames na Engeland: "Niemand viel uit de toon, aandacht voor hoekschoppen"

Marie Minnaert was dan weer zeer bedrijvig. Ze liep veel en was belangrijk met haar gestalte.

Zij was lang een vaste waarde en ze viel in na de rust, maar je merkt dat ze scherpte en ritme mist na haar blessure.

3-0, maar we hebben goeie prestaties gezien, zoals de match van Sari Kees in de defensie. Ze heeft misschien een streepje voor op Amber Tysiak.

Engeland is het gastland van het EK en is bijzonder gemotiveerd. Het zijn ginds ook allemaal profs, de Flames zijn dat niet.

Het was een logische nederlaag van België, de nummer 19 van de wereld, tegen Engeland, de nummer 8 van de wereld. Dat verschil was zichtbaar op het veld.

De terugkeer van enkele speelsters

Het is eigenlijk ook positief dat dit niet het sterkste België was. Na een lang seizoen is Janice Cayman nu pas bij de selectie en met Justine Vanhaevermaet werden geen risico's genomen.

De kans lijkt me klein dat ze nu al een volledige match aankan, maar met haar présence zou ik haar in de selectie houden. Ik ben benieuwd of ze maandag de definitieve selectie haalt.

Deze oefenmatch stond ook in het teken van de terugkeer van enkele Flames. Dan denken we vooral aan Kassandra Missipo en Elena Dhont.

Wat zijn de aandachtspunten?

Als we kijken naar de werkpunten, dan kom je zeker bij de hoekschoppen uit. Engeland had er 7, België 0.

Twee Engelse goals vielen ook na een hoekschop waarbij er niet fel genoeg verdedigd werd. De eerste goal kwam er ook na een wissel met een flankverandering. Daar moeten de Flames lessen uit trekken.

36 procent balbezit, dat is ook te weinig. De ruimtes waren te groot: Engeland was fysiek sterker en had de bal, maar als je die verovert, dan moet je die ook kunnen bijhouden. Het spel was dan te slordig.

5 pogingen en slechts 1 binnen het kader: ook dat is te weinig. Want de Flames combineerden best wel goed.