Red Flames beginnen aan EK-voorbereiding met 3-0-nederlaag tegen topland Engeland

De Red Flames konden vanavond al wat van de EK-sfeer opsnuiven tegen Engeland, waar het EK over 3 weken van start gaat.

Maar het was toch vooral puffen en hijgen voor de Belgen. Engeland kwam de defensie van de Flames om de haverklap het leven zuur maken.

Dankzij een sterke Evrard en de inefficiëntie van de Engelsen hielden de Flames de 0 aan de rust.

In de 2e helft was het wel bingo voor Engeland. Eerst zag invaller Tysiak een schot van Kelly op haar knie afwijken in doel. Even later knalde Daly de 2e Engelse goal staalhard binnen.

Na die 2 tegengoals in 5 minuten kreeg Wullaert nog een kans op de 2-1. Maar de aanvoerster van de Flames trapte de botsende bal hoog over.

Engeland maakte de klus in de slotminuten helemaal af. Eerst keerde Tysiak de bal nog van de lijn. In de herneming tikte Evrard de kanonkogel van Williamson tegen de lat binnen.

Een 3-0-nederlaag tegen een van de EK-favorieten. Volgende week oefenen de Flames tegen Noord-Ierland en Oostenrijk.