Red Flames toch tevreden na nederlaag tegen Engeland: "We kunnen voortbouwen op deze prestatie"

De Red Flames verloren gisteren hun eerste oefenmatch in aanloop naar het EK. Tegen gastland Engeland gingen de Belgen met 3-0 onderuit. Toch blijven ze optimistisch met het oog op het EK. "Dit was nog maar de eerste wedstrijd en een goede test", zegt Tessa Wullaert.

Tessa Wullaert: "Speelden tegen een sterke tegenstander"

"Na een 3-0 moet je sowieso ontgoocheld zijn", vertelde Tessa Wullaert. "We hielden wel goed stand en het is lang 0-0 gebleven." "We kregen zelf ook kleine kansjes en konden zeker een keer gescoord hebben. Al bij al hebben we niet slecht gepresteerd tegen een sterke tegenstander als Engeland." 'We wisten dat we heel veel zouden moeten verdedigen. Zeker de eerste helft stonden we goed in blok en had Engeland het moeilijk om een oplossing te vinden. Al heeft Nicky (Evrard) ook nog wel heel wat gered." "Dit was een goede test om op voort te bouwen", besloot de Red Flame.

Nicky Evrard: "Ik zit in een goede flow"

Ondanks de drie tegengoals keepte Nicky Evrard een sterke wedstriijd. “Drie doelpunten binnen zijn er drie te veel, maar op zich speelden we een goede wedstrijd tegen een heel sterke tegenstander. We slikken gewoon ongelukkige tegengoals." "We hebben hen lang goed kunnen opvangen, jammer dat we op een paar momenten iets te laks waren in de eigen zestien", vond Evrard. "Onze verdediging stond er. Dit is een wedstrijd waar we op kunnen voortbouwen." Onze nationale nummer één was ook tevreden met haar eigen prestatie: "Ik zit al even in een goede flow. Ik hoop, nee ik zal, deze vorm doortrekken richting het EK. Ik ga er alles aan doen om er daar ook te staan.”

Sari Kees: "Veel geleerd uit deze wedstrijd"

"We hebben veel geleerd", vond Sari Kees die opnieuw haar kans kreeg.. "Tegenover een sterk Engeland, een heel aanvallende, wendbare en technisch sterke tegenstander, hebben we een tactisch België gezet." "Zelf ben ik ook blij dat ik kansen krijg van de coach", vertelde de 21-jarige verdedigster. "Ik probeer mij op training gewoon te bewijzen." "We zullen zien wat dat op termijn oplevert. Maar dit was een een goede wedstrijd om ervaring op te doen richting het EK en de andere voorbereidingsmatchen."

Ives Serneels: "Moeten naar onszelf durven kijken"

Bondscoach Ives Serneels was, ondanks de nederlaag, toch tevreden met de prestatie. "Ze probeerden ons van het begin bij de keel te grijpen, maar we hebben goed verdedigd. Alleen de overschakeling naar de aanval moet beter. Als dat zuiverder kan, gaan we ook tegen teams als Engeland kansen creëren."

Na het eerste tegendoelpunt liep het minder bij de Belgen. "Jammer dat we op een ongelukkige manier die 1-0 pakken. Net op dat moment had ik het gevoel dat het ritme er wat uit ging bij de Engelsen", vond Serneels. "De schade bleef beperkt omdat de Engelsen veel kansen misten, maar ook omdat we het zelf heel goed deden. Ik onthoud de goede dingen die ik gezien heb. Het is een goede basis om op voort te werken", blikt de bondscoach terug.