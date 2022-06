BEKIJK: Red Flames krijgen tips van (ex)topsporters om te 'Vlammen naar Engeland'

Iedereen Beroemd nodigt elke week 2 Red Flames uit die tips krijgen van Belgische topsporters en ex-topsporters in ‘Vlammen naar Engeland’. Karten met hockeyspeler Alexander Hendrickx, leren vallen met judoka Dirk Van Tichelt of rustig blijven met sprinter Kim Gevaert. Sporza verzamelt hier alle nuttige tips in aanloop naar het EK voetbal.