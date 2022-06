De Red Flames zitten in de laatste rechte lijn richting het EK in Engeland. Ze zijn op stage in Aywaille en werken ook nog 4 oefeninterlands af, maar tussen de inspanning is er ook tijd voor ontspanning. Zo gingen ze vandaag op teambuilding. En daar werden de voetbalschoenen ingeruild voor een mountainbike. Ze konden al wat wennen aan het Engelse weer want echt schijnen deed de zon vandaag niet in de Ardennen.