Elena Dhont weer bij Red Flames na horrorblessure: "Tonen dat ik er klaar voor ben"

Tijdens een wedstrijd tussen PSV en Twente in november 2020 sloeg het noodlot toe voor Elena Dhont. De Red Flame brak haar knieschijf en stond zo voor een maandenlange revalidatie .

Sinds kort is Dhont weer fit en mag ze regelmatig invallen bij haar club Twente. Een beloning voor haar werk volgde vanmiddag toen bondscoach Ives Serneels haar opnam in zijn brede kern voor het EK deze zomer in Engeland.

"Ik wist vorige week al dat ik in de selectie zat", vertelt Dhont. "Het doet enorm veel deugd om er weer bij te zijn."

"Gedurende mijn revalidatie heb ik ook maandelijks contact gehouden met de bondscoach. Hij had steeds vertrouwen in mij en daar kon ik veel steun uit putten. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Er waren momenten waar ik dacht dat ik beter een "gewone job" zou zoeken, maar gelukkig ben ik volledig hersteld en kan ik me nu focussen op het voetbal."

Op 16 juni volgt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. Nadien wordt de definitieve selectie opgemaakt van 23 speelsters. "Ik hoop dat ik me kan tonen en dat ze zo niet om me heen kunnen", aldus Dhont. "Ik wil laten zien dat ik er fysiek weer klaar voor ben."