Ives Serneels roept 33 Red Flames op voor EK-voorbereiding, Missipo is erbij na jaar zonder match

Missipo heeft 12 maanden niet gespeeld, nadat ze begin mei 2021 een zware knieblessure had opgelopen tijdens de vorige play-offs met Anderlecht.



De 24-jarige middenveldster heeft een lange kruisbandrevalidatie achter de rug en lijkt dus weer fit te zijn. of ze de definitieve selectie haalt, weten we over ruim een maand.



Ook Elena Dhont mag zich weer Red Flame noemen. De aanvalster van Twente brak in november 2020 haar knieschijf, in maart van dit jaar maakte ze na 16 maanden haar rentree bij Twente.

"De reden voor deze uitgebreide preselectie is tweeledig", zegt Serneels. "De meisjes voor wie de competitie en de vakantie er dan opzit (16), komen op woensdag 18 mei al samen, net als sommige speelsters die terugkeren uit blessure."



"Daarnaast willen we met deze ruime preselectie uiteraard ook anticiperen op blessures die mogelijk, maar hopelijk niet, nog kunnen volgen."



In de aanloop naar het EK van 6 tot 31 juli in Engeland spelen de Belgische vrouwen oefeninterlands in Engeland (16 juni in Wolverhampton) en thuis tegen Noord-Ierland (23 juni), Oostenrijk (26 juni) en Luxemburg (28 juni), telkens in Lier.



Maandag 20 juni maakt Serneels zijn definitieve selectie met 23 speelsters bekend. Zij reizen op 6 juli af naar Engeland. De Red Flames spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).