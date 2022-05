Davinia Vanmechelen keert terug bij de Red Flames: "Ik word nu wekelijks opgevolgd"

"Daar zijn wel wat traantjes bij gevloeid", geeft Vanmechelen toe in een gesprek met Sporza. "Mijn naam was zwartgemaakt, terwijl ik er zoveel voor doe. Dat kan iedereen uit mijn omgeving beamen."

"Mijn goede seizoen bij Standard verdient een beloning"

Davinia Vanmechelen geeft toe dat ze momenteel nog niet aan de eisen voldoet. "Ik krijg een paar tussenstappen om ze te halen. Ze willen gewoon elke keer verbetering zien."

"Wat nu ook veranderd is, is dat ze me wekelijks opvolgen en helpen. Dat was voorheen niet zo."

"Ik hoop in ieder geval dat ik me mag bewijzen met het oog op het EK. Ik denk dat ik bij Standard een van mijn betere seizoenen achter de rug heb en ik vind dat ik daarvoor beloond zou mogen worden."