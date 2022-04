Davinia Vanmechelen: "Eén keer zat ik in de groene zone: toen at ik niks"

"Op Instagram moeten lezen"

Verrassing bij de Red Flames: Davinia Vanmechelen (Standard) maakt geen deel meer uit van de nationale ploeg.



"Ook voor mij was het een hele verrassing", vertelt de aanvalster aan Sporza. "Ik was aan het scrollen op Instagram toen ik plots een selectie zag zonder mijn naam. Hard."



De bondscoach had haar niet op de hoogte gebracht? "Neen. In de aanloop had ik nog een gesprek gehad en tijdens de vetmeting zeiden ze ook dat ik op de goede weg was."



"Het stoort me dat ze me niets gezegd hebben over hun keuze. Ik wist ook niet dat ze het verhaal over de fysieke parameters naar buiten zouden brengen."

"Niemand bij de bond weet hoe dat gebeurd is, maar het was hard om te lezen. Mijn naam is zwartgemaakt."