Red Flames hoeven niet in overdrive te gaan om weerloos Albanië in te pakken in WK-voorronde

Red Flames gaan na zoekende start op en over Albanië

De Red Flames begonnen bijzonder moeizaam aan de partij. Het balbezit was voor de Belgen, maar het tempo lag te laag. Gevolg: in de eerste 30 minuten kregen onze Flames geen combinaties in elkaar gebokst.

De beste kans kwam van Albanië. De Belgische defensie liet zich ringeloren na gevaarlijk balverlies van Laura Deloose.

In de 37e minuut zette Tine De Caigny met een rake kopbal de 0-1 op het scorebord. Plots werd de kraan opengedraaid: 3 goals in 6 minuten. Tessa Wullaert maakte er 2 minuten later 0-2 van. Net voor de rust tikte opnieuw De Caigny de 0-3 binnen.