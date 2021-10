Red Flames warmen zich op voor Noorwegen met opnieuw 7 doelpunten

Scoreverloop

België draait Kosovo door de gehaktmolen

Dinsdag de clash met Noorwegen

Tessa Wullaert: "In balverlies moet het agressiever"

Na een klinkende overwinning ziet doelpuntenmaakster Tessa Wullaert toch een puntje voor verbetering.

"In balverlies moeten we agressiever reageren. Nu was het maar Kosovo, maar als we dinsdag de bal kwijtspelen, zitten we met een probleem", weet de ervaren aanvalster. "Maar goed, we hebben veel kansen gecreëerd en verzilverd."

Met 7-0 naar Noorwegen trekken, is leuk voor vertrouwen. "Zoveel kansen gaan we daar niet krijgen", weet Wullaert, "maar we maken elke wedstrijd wel één doelpunt."