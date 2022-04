Wat zijn nu precies de parameters bij de Red Flames? Fysiek, medisch, mentaal en tactisch

Voor de WK-kwalificatiematchen van de Red Flames tegen Albanië en Kosovo is er wat ophef ontstaan over het ontbreken van Davinia Vanmechelen. De speelster van Standard voldeed niet aan de vooropgestelde "parameters". Zelf vindt ze die eisen te streng. Maar wat zijn nu net de parameters waarop onze Flames beoordeeld worden? Individuele details geeft de KBVB niet, maar dit zijn de krijtlijnen.

Om logische redenen geeft de KBVB geen details over individuele speelsters, maar ze wilden wel wat duiding geven bij hun aanpak in de zoektocht naar meer professionalisme. "Er is in samenspraak met de federatie en de speelsters een doel vooropgesteld: top 8 in Europa nastreven. Als staf proberen we te bepalen wat hiervoor nodig is. Het vrouwenvoetbal maakt een enorme evolutie door, op technisch, tactisch en fysiek vlak. Indien we mee willen met deze trend, moeten ook wij deze zaken verder ontwikkelen." "We beseffen dat dit inspanningen vraagt van de speelsters die niet altijd vanzelfsprekend zjn. Indien een speelster aangeeft dat zij deze inspanningen niet wenst te leveren, respecteren wij dit." "Het zou voor de speelsters beter zijn indien ze als prof zouden kunnen leven, maar in de huidige context is dit nog niet mogelijk", klinkt het. Op dat gebied hopen ze wel op vooruitgang. De KBVB wil het profstatuut stap voor stap integreren. Zo moeten Belgische eersteklassers vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld 3 semi-profs hebben. Om de zogenaamde "high performance cultuur" te implementeren bij de Red Flames moeten de speelsters aan verschillende parameters voldoen.

1. Fysieke parameters

Voor het bepalen van de fysieke paramaters baseert de staf van de Flames zich op wat er op internationaal niveau gevraagd worden. Ze analyseren hun eigen wedstrijddata van matchen tegen sterke ploegen én kijken naar de evaluaties van de afgelopen Champions League-campagnes bij de vrouwen en het voorbije WK bijvoorbeeld. "We zien dat het voetbal alsmaar sneller en intensiever wordt, net zoals in het mannenvoetbal. De gelopen meters tussen 19-23 km/u en die van meer dan 23 km/u worden steeds belangrijker, zowel offensief als defensief." "Speelsters moeten deze intensieve inspanningen 90 minuten of meer kunnen leveren. Dat testen we met inspanningstesten, zowel lab- als veldtesten." "Uit onderzoek weten we wat nodig is voor elke specifieke positie op het veld. We willen al onze speelsters hierop voorbereiden. We meten hun data daarom met gps zowel tijdens de training al tijdens wedstrijden."

We verwachten dat de speelsters minstens twee keer week aan krachttraining doen.

"Daarnaast worden speelsters alsmaar sterker en sneller. Daarom is krachttraining een belangrijk onderdeel van de hedendaagse trainingen. Dit volgen we wekelijks op." "We verwachten dat de spelers minstens 2x per week aan krachttraining doen. Dit zowel om prestaties te bevorderen als om blessures te vermijden.

2. Medische parameters en begeleiding

Ook op medisch vlak wil de Voetbalbond de speelsters van nabij opvolgen. Elke Van den Steen is medisch coördinator bij de Flames en geeft uitleg. "Wekelijks vullen de speelsters een vragenlijst in rond medische en fysieke aspecten. Dat wordt wekelijks met de staf besproken. Bij medische problemen wordt er contact opgenomen met de speelster en de club." Ook voeding is belangrijk in dit verhaal. "De speelsters worden al een aantal jaar opgevolgd door een sportdiëtist. Er wordt voor iedere speelster een individueel target opgesteld, deels op basis van het morfologische type van de speelster." Zo zijn er grofweg drie lichaamstypes: ectomorf, endomorf en mesomorf. Zo zijn mensen met een mesomorf lichaamstype bijvoorbeeld wat atletischer gebouwd en hebben ze een lager vetpercentage.

We volgen de speelsters van dichtbij op en willen zo vermijden dat ze een verkeerd voedingspatroon aannemen en een eetstoornis ontwikkelen.

"Het target wordt ook op lange termijn bepaald, waarbij we tussenstappen bepalen op korte termijn", zegt Van den Steen. "De speelster wordt maandelijks opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van bepaalde vormen van anticonceptie." "Als er iets bijgestuurd moet worden, wordt dat besproken met een expert in dat specifiek domein. Als er bijvoobeeld gefocust moet worden op spieropbouw doen we dat in samenspraak met de physical coach. Als de speelsters dat willen, worden er ook voedingsschema’s voorzien." "Doordat we werken met individuele streefwaarden en de speelster van kortbij opvolgen, willen we vermijden dat de speelster een verkeerd voedingspatroon gaat aannemen en een eetstoornis ontwikkelt."

De Red Flames wonnen in februari de Pinatar Cup.

3. Technische-tactische parameters

Verder wordt er ook een evaluatie gemaakt op tactisch en technisch vlak. Op de stages werden de voorbije jaren een aantal vaste tactische principes vastgelegd bij de Flames. "Die zijn aan onze eigen speelwijze gekoppeld én gebaseerd op de trends van het internationale voetbal", klinkt het. "Deze principes worden zowel collectief als individueel geëvalueerd met ondersteuning van de video-analyse. De speelsters krijgen via een elektronisch platform individuele feedback en worden zo opgevolgd."

Onze tactische principes zijn gebaseerd op de trends in het internationale voetbal

4. Mentale parameters

Tot slot kijken ze ook naar het mentale aspect. Zo is er een vaste psycholoog aanwezig in de staf van de Red Flames. "De psycholoog begeleidt speelsters en staf individueel en collectief om optimaal te kunnen presteren in een topsportcultuur. Deze psycholoog kan ook steeds individueel gecontacteerd worden."