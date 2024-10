Zizou Bergs stijgt na European Open naar plaats 65, nieuwe leidster in de WTA-ranking

ma 21 oktober 2024 09:43

Het einde van het tennisseizoen nadert met rasse schreden. Na de European Open in Antwerpen sloeg Zizou Bergs zich alvast wat naar boven in de ATP-ranking. Hij moet David Goffin nog steeds voor zich dulden als beste Belg, maar klimt wel naar plek 65 - zijn beste notering dit seizoen. Bij de vrouwen is er een troonwissel.

Zizou Bergs haalde afgelopen week op het European Open in Antwerpen de kwartfinales en ziet dat resultaat vertaald in vier plaatsen winst op de ATP-ranking. De Limburger staat maandag 65e, zijn hoogste notering tot dusver. De 25-jarige Bergs, die vanwege een buikspierblessure deze week afzegde voor het toernooi in Wenen, blijft wel de tweede Belg in het klassement achter David Goffin. Die was er niet bij in de Lotto Arena. Hij verkoos aan te treden in Basel. Goffin zakt een plaats en is 54e. De Spaanse veteraan Roberto Bautista Agut won het toernooi in Antwerpen, goed voor zijn twaalfde ATP-titel. In het klassement gaat hij vijftien banken vooruit en belandt op nummer 45. Helemaal bovenaan de ranking blijft de Italiaan Jannik Sinner met ruime voorsprong de scepter zwaaien. Hij won afgelopen weekend een lucratief exhibitietoernooi in de Saoedische hoofdstad Riyad.

Bergs schreeuwt het uit in eigen land.

Spannende WTA-strijd

Bij de vrouwen prijkt de Wit-Russische Aryna Sabalenka helemaal bovenaan het nieuwe klassement van de WTA. Ze lost als nummer 1 de Poolse Iga Swiatek af. De 26-jarige Sabalenka kwam vorige week niet in actie maar profiteert van puntenverlies van de 23-jarige Swiatek. Zij speelde geen wedstrijd meer sinds haar uitschakeling in de kwartfinales van de US Open en zag haar voorsprong op Sabalenka daarna stelselmatig verkleinen. In de nieuwe ranking leidt de Wit-Russische nu met 41 punten meer (9706 tegen 9665) dan de Poolse. Het belooft nog een spannende strijd te worden voor de nummer 1-positie op het einde van het jaar. Elise Mertens levert acht plaatsen in en staat 36e. Afgelopen week moest de Limburgse geblesseerd opgeven in de tweede ronde (achtste finales) van het toernooi in het Japanse Osaka. Ze zette er meteen een punt achter haar seizoen in het enkespel. In het dubbel volgen normaal nog de WTA Finals. Greet Minnen, de tweede Belgische in de top 100, wint vijf plaatsen en staat nu 90e. De Russische Daria Kasatkina komt dankzij haar toernooizege in het Chinese Ningbo opnieuw de top tien binnen als nummer 9.