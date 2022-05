Justien Odeurs: "Sinds ik gestopt ben bij de Red Flames ben ik een stuk aangenamer geworden"

"Mijn partner en omgeving vertellen me af en toe dat ik veel aangenamer ben sinds ik gestopt ben met de nationale ploeg. Dat is ook de reden waarvoor ik die beslissing heb genomen. Ik sta er nog steeds volledig achter."

Enkele maanden eerder was Justien Odeurs de eerste speelster van de Red Flames die, nadat ze jarenlang de nummer 1 was geweest, plots niet meer werd geselecteerd. Odeurs trok dan maar zelf de deur dicht bij de nationale ploeg, voor haar eigen mentale gezondheid.

"Terugkeer is mogelijk, maar dan moet er eerst iets veranderen"

Odeurs heeft geen spijt van haar beslissing, maar toch knaagt er nog altijd iets. "Ik heb vrede met wat er gebeurd is, maar het is betreurenswaardig hoe het gelopen is."

“De omgeving bij de bond is allesbehalve gezond momenteel. Ook andere teamgenoten zeiden me dat eerder. Maar zo’n situatie veranderen is heel moeilijk."

"Ik begrijp dat topsport hard is, maar het menselijke aspect blijft voor mij belangrijk. Voor de bond moet je een rol spelen en kan je jezelf niet meer zijn. Constant werd ik gekleineerd en voor mij is dat niet de manier om met mensen om te gaan.”

De Flames lijken een afgesloten hoofdstuk, maar toch zet Odeurs de deur nog altijd op een kier. “Over een terugkeer valt te praten, maar dan zal er eerst serieus gepraat moeten worden na wat er allemaal gebeurd is. Zowel met de bondscoach als met andere personen binnen de voetbalbond."

"Er moet ook de garantie komen dat er iets is veranderd binnen de werking, en al zeker in de houding naar de speelsters. Maar ik verwacht niet meteen een telefoontje, hoor", lacht de doelvrouw.



Odeurs zal er dus meer dan waarschijnlijk niet bij zijn als de Red Flames straks het EK in Engeland spelen. "Toch kijk ik nog steeds elke wedstrijd en hoop ik altijd dat ze zullen winnen. Ik blijf het beste voorhebben met de nationale ploeg. Ik stuur zelfs voor elke wedstrijd nog een berichtje om hen succes te wensen."