Red Flames beginnen met vertrouwen aan EK-voorbereiding: "We zullen er staan"

Wullaert: "We zullen in grootse doen zijn op het EK"

"Er zijn verschillende pistes. Het is zaak om na te denken en het evenwicht te bewaren. Voor mij is het ook belangrijk om thuis te zijn en andere dingen te kunnen doen, omdat het niet alleen om voetbal draait in mijn leven."

Wullaert pakte met Anderlecht de dubbel en werd nog maar net verkozen tot speelster van het jaar. Ze neemt deel aan het EK terwijl ze nadenkt over haar toekomst bij de Brusselse club. "We zien wel wat de toekomst brengt", klinkt het.

"We bereiden ons heel goed voor. De staf heeft er goed over nagedacht en ik ben ervan overtuigd dat we in grootse doen zullen zijn voor onze duels."

De Flames zullen voor de tweede keer aantreden op het EK, na een eerste deelname in 2017. "We weten dat de intensiteit op het EK heel hoog zal liggen", vervolgde Wullaert. "We hebben ook de gegevens van de andere landen, met name hoe ze er fysiek voor staan."

"Het programma is evenwichtig. We zullen in goede vorm verkeren voor de wedstrijden", vertelde kapitein Tessa Wullaert woensdag. "De concentratie en de zin moeten nog wat groeien, de eerste match is nog ver weg."

Bondscoach Serneels: "Goede ervaring in 2017 met lange voorbereiding"

Bondscoach Ives Serneels kon nog maar acht speelsters ontvangen in Tubeke. Doorheen de weken zal dat aantal aandikken tot 33. "Een week geleden zijn twaalf speelsters al aan hun voorbereiding begonnen. Half juni, wanneer we voltallig zullen zijn, gaan we echt vooruitgang boeken", vertelt hij.

"Nu is het vooral een eerste aanzet na de vakantie. We zullen nog wat individueel trainen. Speelsters wiens competitie al een tijd is afgelopen, zullen nog wat op volume trainen. De speelsters die nog maar net klaar zijn met hun seizoen zullen daar minder achterstand hebben. Gaandeweg zullen we meer wedstrijdgericht werken."

"Het is vroeg om al samen te komen, maar daar was ook vraag naar vanuit de spelersgroep. We hadden een goede ervaring op het vorige EK, toen we ook een lange voorbereiding hadden. We zullen moeten klaar zijn op het EK, dus dat is ook wel noodzakelijk."



"We zijn doorheen de jaren ook gegroeid naar een goede opvolging van de speelsters. De technologische middelen zijn voorhanden om zelfs vanop afstand alles goed te monitoren."



De voorlopige selectie bestaat uit 33 speelsters, maar slechts 23 zullen een ticket voor het EK kunnen bemachtigen. "De dag dat die selectie rond moet zijn, wordt voor mij de moeilijkste", vertelt de bondscoach. "Ik zou ze graag allemaal meenemen, want dat verdienen ze allemaal. Maar dit is topsport en we mogen er maar 23 meenemen."



Keepster Davina Vanmechelen, die het voorbije jaar af en toe gepasseerd werd, is er opnieuw bij. Was dat een brandje dat geblust moest worden? "Voor mij niet nee. Voor zowel Davina als voor alle andere speelsters waren alle afspraken heel duidelijk. Zij voldeed net als de rest aan de voorwaarden van de voorselectie."