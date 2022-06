Opvallend: Rode Duivels spelen tegen Polen in nieuwe uitrusting van Red Flames

De mannen trekken een zwart shirt, rode short en rode kousen, hun doel is dubbel: ze brengen zo een eerbetoon aan hun vrouwelijke collega's en hulde aan de evolutie die het Belgische vrouwenvoetbal doormaakt.



Tegelijk is het een duidelijk en laatste steunbetuiging aan het adres van onze nationale voetbalvrouwen, stelt de KBVB in een persbericht.



De Flames doen in Engeland mee aan hun tweede EK op een rij. De groepswedstrijden zijn tgen IJsland (10/7), Frankrijk (14/7) en Italië (18/7). De vrouwen van coach Ives Serneels moeten bij de top 2 eindigen om door te stoten naar de kwartfinales en zo beter te doen dan bij hun EK-debuut in 2017 in Nederland.