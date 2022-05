Eden Hazard: "Ik wil volgend seizoen tonen dat mijn carrière niet voorbij is"

Eden Hazard kon vorig weekend samen met zijn ploegmaats bij Real de Champions League-zege vieren. Zijn rol daarin was niet groot, die van Thibaut Courtois wel. "Ik ken hem al tien jaar en Thibaut is al 10 jaar uitzonderlijk. Bij Chelsea, bij de Rode Duivels en bij Real." "Nu was het in een Champions League-finale dus hebben veel mensen het opgemerkt. Maar ik zeg al lang dat hij de beste doelman is, ik was niet verrast." Verdient hij dan de Gouden Bal of is die toch eerder voor Karim Benzema? "Voor Karim. De rest staat niet op de foto. De Bruyne en Courtois hebben bijvoorbeeld ook een uitstekend seizoen gespeeld, maar ik denk dat Karim hem dit jaar moet krijgen. Hij verdient het. Courtois moet zeker wel in de top 5 zitten." (Lees voort onder de foto.)

"Ik wil me na een goeie voorbereiding tonen bij Real Madrid"

Bijna alle andere vragen gingen over de situatie van Hazard zelf bij Real Madrid. "Ik ging naar Real Madrid om de kers op de taart van mijn carrière te zetten. Mijn carrière was al mooi, maar nu ging ik naar de beste club ter wereld en voorlopig is het niet zo goed verlopen. Ik ben dus triest en teleurgesteld." "Maar niet alles is slecht, hoor. Ik heb er al fantastische mensen leren kennen, ik speel er met fantastische spelers. En ik heb nog twee jaar contract." Hazard blijft alleszins ook volgend jaar nog bij Real. "Ik heb nog nooit aan vertrekken gedacht. Ik heb al anderhalf jaar of twee jaar pijn aan mijn enkel. Maar nu voelt het weer beter. Ik heb geen pijn meer." "Ik weet dat als ik op niveau geraak ik Real nog veel kan bijbrengen. Ik hoop nu op een goeie voorbereiding en dan hoop ik op speelminuten. Ik wil me tonen volgend seizoen. Ik wil tonen dat mijn carrière nog niet voorbij is." "Ik heb er vertrouwen in dat ik nog mooie jaren in mij heb. Ik moet weer vertrouwen krijgen op het veld, ik moet weer scoren en dribbelen. Ik moet weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam. En dan kan ik de échte Hazard weer tonen."

Ik heb er vertrouwen in dat ik nog mooie jaren in mij heb. Eden Hazard

"Na Qatar? Dat zal afhangen van hoe ik me dan voel"