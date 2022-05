Brandon Mechele hoopt op speelminuten: "Ik wil me tonen voor het WK"

"Ik ben bekomen van de titelviering", zei Brandon Mechele. "Het zijn leuke weken geweest, met leuke feestjes. De afgelopen week heb ik vooral gerust, het was nodig na een lang seizoen."

Maar nu is hij klaar om te spelen bij de Rode Duivels. Want hij hoopt wel degelijk op minuten. "Ik wil mijn steentje bijdragen. Ik ben naar hier gekomen met de ambitie om te spelen, maar de kans moet ook wel komen. Dat begint op training en daarna hopelijk in de wedstrijden."

"Het WK komt eraan en ik wil me echt tonen. Ik snap dat Kevin De Bruyne zegt dat deze vier matchen wat ongelukkig zijn, maar het geeft andere jongens wel de kans om zich te bewijzen. Jongens zoals ik."

"De andere verdedigers hebben meer ervaring bij de nationale ploeg dan ik en spelen in betere competities. Het klopt dat er niet zo veel over mij wordt gepraat, maar ik vind het goed zo. Ik heb het nooit anders gekend. Ook bij Club sta ik niet in het middelpunt van de aandacht."

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. "Het is wel leuk dat het tegen Noa Lang is, maar tegen Nederland is het altijd speciaal. Ik hoop dat we winnen, anders zal ik het mogen horen als ik Noa weer zie in Brugge."