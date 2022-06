Eddy Snelders ziet dat veel Duivels een grote verantwoordelijkheid wacht: “Bij je club word je weer voetballer”

In de schaduw van het Koning Boudewijnstadion was de conclusie van Eddy Snelders hard maar duidelijk. “In sommige linies zijn we echt met de billen bloot gegaan”, zag de analist. “En dat kan je niet wijten aan desinteresse of een te lang seizoen. Zeker omdat het merendeel van de spelers recent weinig in actie kwam en dus gemotiveerd moest zijn.”

“Het was gewoon een gebrek aan scherpte, vechtlust en een te lage snelheid van uitvoering. Het lag niet aan één man, het volledige elftal bleef in gebreke tegen een goeie tegenstander. Gelukkig zijn er nog wat matchen te gaan. Als je die goed doorkomt, kan je het zwaartepunt verleggen. De return tegen Nederland in september wordt sowieso een belangrijk moment."