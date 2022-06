Duivels zelfkritisch na pijnlijke nederlaag: "Dit zet ons met beide voeten op de grond"

"Dit is pijnlijk", opende Jan Vertonghen krachtig bij VTM. "Nochtans vond ik dat we zeker niet slecht begonnen. Alleen was er na het uitvallen van Romelu (Lukaku, red.) plots weinig stootkracht, maar eigenlijk werkte ons plan wel."

"Later in de eerste helft kreeg Nederland goeie mogelijkheden, gevolgd door die 0-1. Vervolgens slikken we te snel een tweede tegentreffer na rust. Dat veel van onze jongens een zwaar seizoen achter de rug hebben, mogen we niet inroepen als een excuus. Spelers van Nederland hebben het even zwaar gehad."

"We hadden gewoon problemen om de uitzakkende spits van Nederland onder controle te houden", zag Vertonghen. "Op een gegeven moment was het zelfs pijnlijk."

"Ach, het is goed dat het nu gebeurt, zo vroeg in de voorbereiding op het WK. Want dit was pas de eerste van zes voorbereidingsmatchen. Dit zet ons met beide voeten op de grond. We zullen hard moeten werken, want niks komt vanzelf."