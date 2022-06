De eerste glimp van een Gouden Generatie: 10 jaar geleden lanceerde duel tegen Oranje de Rode Duivels

Een kantelmoment in de Belgische voetbalgeschiedenis. Na jaren vol teleurstellingen kloppen de Rode Duivels in 2012 met een jonge, talentvolle ploeg grote buur Nederland. Tien jaar later bleek het de geboorte van de Gouden Generatie. Toenmalig assistent-coach Vital Borkelmans blikt terug.

Veelzeggend spandoek

15 augustus 2012. In het Koning Boudewijnstadion breekt een nieuw tijdperk aan - op dat moment nog onzeker of dat er één gevuld met succes zou worden. Marc Wilmots coacht zijn eerste officiële interland als bondscoach, na twee matchen ad interim. De grote vuurdoop is meteen een interessante krachtmeting. Nederland zakt namelijk af naar Brussel voor een oefenderby richting de WK-kwalificaties. Op dat moment pronkt Oranje met gevestige waarden als Arjen Robben, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart in de ploeg. Bij België stonden eerder beloftevolle talenten die zich nog écht moesten bewijzen. Om u een idee te geven: Kevin De Bruyne speelde nog bij Werder Bremen, Thibaut Courtois had er net zijn eerste jaar in het buitenland opzitten.

Toch hangt in het stadion een optimistische sfeer. "Onze generatie, onze droom", luidt een groot spanddoek voor de wedstrijd. De eerste Duiveluitdaging - kent u ze nog? - om het land rood te kleuren wordt enthousiast onthaald. En dan moet de partij nog beginnen. "Eentje die ik nooit zal vergeten", begint Vital Borkelmans nostalgisch aan zijn verhaal. "Het was de wedstrijd die het geloof in de nationale ploeg weer terugbracht."

Het was de eerste interland met Marc Wilmots officieel als bondscoach, rechts naast hem Vital Borkelmans.

Burrda-shirtjes

Want laat er geen misverstand over verstaan: Nederland was vooraf torenhoog favoriet. "Ik herinner me nog dat de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal erg arrogant was voor de wedstrijd", weet Borkelmans nog. Hij spotte met België, maar wij zaten toen met een opkomende jonge generatie. Met Drieske, Defour, Vertonghen, Alderweireld..." Dat Nederland zich geen zorgen maakte over de Belgische ploeg was te begrijpen. De Rode Duivels hadden sinds 2002 op geen enkel groot toernooi meer gestaan. In de FIFA-ranking moest lang gescrolld worden om ons land terug te vinden. Onze shirtsponsor? Het onbekende Burrda - tekenend voor die tijd. Maar Robben, Sneijder, Van der Vaart en co werden zowaar verrast door een jonge, flukse Belgische ploeg. Dries Mertens, die nog in de Eredivisie actief was bij PSV, kroonde zich tot matchwinnaar met een doelpunt en twee assists. Het was Benteke die de feestavond op gang trapte voor de Belgen, maar Nederland voetbalde zich terug in de wedstrijd. Kort na de rust kwamen ze zelfs op voorsprong.

De jongens hebben toen tegen Nederland gemerkt dat ze veel kwaliteiten hadden samen, als team. Vital Borkelmans

Borkelmans: "Na die 1-2 zagen we plots een ommekeer gebeuren. We begonnen hoge druk te zetten, lieten de bal goed rondgaan en creëerden heel wat kansen." In vijf minuten tijd gingen de Belgen van 1-2 naar 4-2. Doelpuntenmakers: Lukaku, Mertens en Vertonghen - ondertussen allemaal jongens met meer dan 100 caps. "Ik denk dat die 4-2 een van de zwaarste pandoeringen is die we ooit aan Nederland hebben gegeven", glundert Borkelmans na.