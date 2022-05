18 (ex-)Rode Duivels ontvangen hun UEFA A/B-trainersdiploma: "Belgian way of coaching"

Foto's van de trotse gediplomeerden:

Directeur trainersschool: "Onze visie meegegeven"

Kris Van Der Haegen stond mee aan de wieg van het speciale traject. Hij legt uit wat de spelers vandaag kregen. "De spelers hebben een gecombineerde opleiding UEFA B en UEFA A gedaan en hebben vandaag hun UEFA A-diploma gekregen. Daarmee mogen ze een eerste elftal leiden tot en met 1B."



Om aan de Pro License te kunnen beginnen, het hoogste diploma in België is naast een UEFA A ook zelf coach zijn een voorwaarde. Dus daarvoor moeten de meesten onder hen nog wachten. Al is Timmy Simons al met die opleiding bezig, maar die is dan ook al langer gestopt en als coach actief.



Het was de eerste keer dat dit traject werd ingericht. Wat is het belang daarvan? "Ten eerste is het van belang voor de spelers in hun transitie van wat na de spelerscarrière. Voor sommigen is deze cursus een gelegenheid om te ontdekken of coaching iets voor hen is of niets. Een aantal heeft na een aantal maanden gezegd dat dat niet zo was."



Ook de bond heeft er belang bij: "We maken hen klaar vanuit de Belgische methodologie, de Belgian way of coaching. We willen hen klaarstomen om aan het Belgische voetbal iets terug te geven en de volgende generatie van coaches te zijn."



"We willen ook vermijden dat ze uitzwermen. Pocognoli was van plan om de cursus in Noord-Ierland te gaan doen. Dan krijg je een hele mix. Nu hebben we aan hen samen de Belgische visie kunnen meegeven, zodat ze die legacy kunnen voortzetten."



Wat is dan die Belgische manier van coachen? "Die vertrekt van de individuele speler, niet van de ploeg. Vroeger werd altijd gezegd: "De ploeg is het belangrijkste." We hebben die focus omgekeerd: "Het individu is het belangrijkste." En als je focust op elk individu, zal je ploeg ook beter worden. Als elke speler voelt dat de coach hem beter maakt, dan is hij veel meer gemotiveerd en betrokken."





Wie er een topcoach wordt, kan nog niet gezegd worden. "Dit is potentieel, maar ze moeten nog alle stappen zetten. Er zijn er nog maar 5 bezig als coach: Vermaelen (assistent Martinez), Simons (net weg bij Zulte Waregem), Pocognoli (voorbije seizoen U21 van Union, volgend seizoen U18 bij Genk), Defour (assistent KV Mechelen) en Lombaerts (assistent AA Gent)."



"De stappen nu moet je elke dag zetten, je kunt onmogelijk een topcoach zijn vanaf de eerste dag. Je bent geen topcoach, je wordt een topcoach. En zijn moeten eerst nog coach worden."