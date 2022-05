Thibaut Courtois mist vierluik van Nations League door pubalgie

Er stonden al wat vraagtekens achter de inzetbaarheid van Courtois, die had na de gewonnen Champions League-finale zaterdag laten verstaan dat hij al lang sukkelt met pubalgie. Dat is een terugkerende spierontsteking aan de binnenkant van de dij, ter hoogte van de lies.



Spelen kon, maar de nummer 1 van België en Real wil na dit seizoen en met het komende drukke seizoen mét WK zijn blessure de kans geven om te helen.



Courtois zakte gisteravond later dan de rest af naar Tubeke, omdat hij eerst nog de trouwceremonie van zijn broer bijwoonde. Daarna volgde zoals gebruikelijk een bezoek aan de bondsdokter. Die stuurde de doelman na onderzoek weer naar huis.



De komende 2 weken komen de Rode Duivels 4 keer in actie in de Nations League: vrijdag wacht Nederland. België speelt ook tegen Polen (maandag 6 juni), Wales (vrijdag 10 juni) en nog eens Polen (maandag 13 juni).