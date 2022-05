Thibaut Courtois: "Ik vind dat ik te weinig respect krijg, daarom moest ik deze finale absoluut winnen"

Vooral voor de camera's van de Engelse televisie klonk Thibaut Courtois ondanks de grootste triomf uit zijn carrière scherp.

"Ik had op de persconferentie voor deze finale gezegd dat Real Madrid finales speelt om te winnen. Vandaag stond ik aan de goeie kant van de geschiedenis (hij verwijst naar zijn verloren finale met Atletico, red)."

Hierna werd het iets grimmiger. "Ik heb heel wat tweets zien passeren dat ik wel een toontje lager zou zingen vandaag. Ik denk dat het juist andersom was."

"Ik vind dat ik te weinig respect krijg", voegde Courtois er nog aan toe. "Zeker in Engeland. Ik zag veel kritiek, ook na mijn sterke seizoen. Daarom moest ik ook absoluut deze finale zien te winnen. Voor mijn carrière, maar ook voor mijn naam."

"Ik ben heel trots op dit team, we hebben de sterkste teams ter wereld verslagen in deze Champions League. Als je kijkt naar het seizoen dat Liverpool en City gespeeld hebben... In de finale stond ik er toen ze me nodig hadden. Dat heeft het verschil gemaakt."