Onklopbare Thibaut Courtois bezorgt Real Madrid de Champions League met droomprestatie

De tijd tikt langzaam weg in het nadeel van Liverpool. Bij Real lopen ze zenuwachtig te ijsberen voor de reservebank.

tweede helft, minuut 94. De tijd tikt langzaam weg in het nadeel van Liverpool. Bij Real lopen ze zenuwachtig te ijsberen voor de reservebank. .

Even gaan liggen. Courtois plukt een hoekschop en valt tegen de bonkige Konaté. Hij blijft liggen en steelt kostbare seconden. . tweede helft, minuut 89.

De vermoeide Valverde heeft bij Real plaats geruimd voor Camavinga. De jonge Fransman heeft al bewezen dat hij in money time van goudwaarde is.

tweede helft, minuut 87. De vermoeide Valverde heeft bij Real plaats geruimd voor Camavinga. De jonge Fransman heeft al bewezen dat hij in money time van goudwaarde is. .

clock 84'

tweede helft, minuut 84. We voelen mee met Mo Salah, want de manier waarop hij de verre bal uit de lucht plukte en zijn bewaker afschudde, was fenomenaal. .