5 jaar na de finale die zijn carrière verpestte, krijgt Loris Karius nu een onverwachte kans op eerherstel

Wordt een oude wonde eindelijk geheeld? Vijf jaar geleden was Loris Karius (29) de schlemiel van de voetbalwereld met twee flaters in de Champions League-finale. Nadien verzeilde de carrière van de doelman in een trieste duisternis. Al volgt er nu onverhoopt een kans om zijn nalatenschap te herschrijven, want Newcastle rekent vanavond op Karius in de finale van de League Cup.

In de lange geschiedenis van de Champions League was de tragiek rond één speler zelden zo groot. Vijf jaar geleden beleefde Loris Karius in Kiev de donkerste avond uit zijn carrière. De doelman van Liverpool, die toen de voorkeur kreeg op Simon Mignolet, ging in de verloren finale tegen Real twee keer flagrant in de fout. Kort na rust - bij een stand van 0-0 - verdween een ongelukkige uitgooi van de Duitser via het been van Benzema in doel. In de slotminuten liet de keeper zich ook verrassen door een houdbaar schot van Bale, dat voor de 3-1 zorgde. Pijnlijk.

De arme Loris Karius was het lachertje van het internet.

"Avonden als deze kunnen je carrière vernietigen", sprak legende Oliver Kahn profetische woorden.



Dat achteraf bleek dat Karius net voor zijn twee missers een hersenschudding had opgelopen door een botsing met Ramos, verdween in de vergetelheid.

Vijfde doelman

Karius had zijn stempel van blunderdoelman beet. Zijn toekomst bij Liverpool was door één wedstrijd gekraakt. De Reds haalden snel Alisson Becker weg bij AS Roma om de supporters te sussen, Karius verpatste men aan het einde van de mercato op uitleenbasis aan Besiktas. Bij de Turkse topclub kwam Karius over twee seizoenen verspreid in totaal 55 keer in actie. Geregeld bevestigde de Duitser daarin waarom Liverpool hem in 2016 weggeplukt had bij Mainz, waar hij bekend stond als een jongen met een enorm potentieel. Alleen trokken een aantal blunders in de Europa League toch weer de aandacht. Opnieuw vergezeld van hoongelach.



Na een dispuut rond onbetaalde salarissen liet Karius Turkije uiteindelijk achter zich. Een nieuwe uitleenbeurt aan Bundesliga-club Union Berlin volgde. Al zou Karius daar amper vijf keer in actie komen. Net op het moment dat de carrière van Karius volop had moeten bloeien, zat ze ontegensprekelijk in het slop. Na een tweede treurige passage bij Liverpool als vijfde doelman zorgde Newcastle in september voor een uitweg uit de "verbrande" omgeving. De revelatie van de Premier League gaf Karius een tijdelijk contract om de blessures van Nick Pope en Karl Darlow op te vangen. Maar ook effectief in actie komen? Dat zat er toch niet in.

Verhaal herschrijven

Vreemd hoe onvoorspelbaar het lot kan zijn.

Want vanavond speelt Newcastle met de League Cup-finale de belangrijkste wedstrijd in zijn recente clubgeschiedenis... zo goed als zeker met Loris Karius in doel. Dat komt door een (on)gelukkige samenloop van omstandigheden. Titularis Nick Pope kreeg - uitgerekend tegen Liverpool - rood na een bizarre handsbal en is geschorst. Zijn back-up Martin Dubravka mag dan weer niet spelen, omdat hij in het begin van het seizoen nog was uitgeleend aan Manchester United. Hij kwam toen al twee keer uit in de Carabao Cup en mag nu niet in hetzelfde seizoen voor een andere ploeg onder de lat staan. Met Karl Darlow vertrok in de wintermercato ten slotte een andere keeper op uitleenbasis naar Hull City. En zo mag Karius zich, ondanks het plekje laag in de pikorde, wellicht opmaken voor zijn Newcastle-debuut én eerste match voor een Engelse club sinds die vervloekte finale in 2018.

Op Wembley wacht de kans op een langverhoopt eerherstel.

Dit is een geweldige kans om het verhaal van zijn carrière te herschrijven. Newcastle-trainer Eddie Howe