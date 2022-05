Zus Valérie Courtois: "Thibaut stuurde om 21.05 u wat er aan de hand was in het stadion"

Thibaut Courtois was een muur én een ijskonijn in doel. Liverpool kon de Rode Duivel maar niet vloeren.

"Hij was er echt op gebrand. Deze Champions League was het doel van Thibaut na die vorige verloren finale (met Atletico Madrid). Hij was 100 procent gefocust om het waar te maken."

Thibaut wist ook niet wat er gaande was. Hij stuurde rond 21.05 u hoe de situatie was en of Mishel al in het stadion was.

Al waren ook de spelers behoorlijk ongerust over wat er zich in en rond het Stade de France allemaal afspeelde. De match had normaal om 21 u moeten beginnen, maar de aftrap werd uitgesteld tot 21.36 u.

Valérie Courtois: "Onze groep met mijn ouders en mezelf was al rond 18 u - 18.30 u in het stadion. We hebben dus niets gemerkt van wat er zich buiten heeft afgespeeld."

"We zagen wel dat de tribunes van Liverpool nog vrij leeg waren en ook Mishel (de partner van Courtois) en haar ouders en Marta (de ex-partner van Courtois) en de kindjes waren er nog niet."

"Als je achteraf de beelden zag, dan schrok je wel..."

En ook de doelman van Real Madrid vertrouwde de chaos niet helemaal. "Thibaut wist ook niet wat er gaande was. Hij stuurde rond 21.05 u hoe de situatie was en of Mishel al in het stadion was."

"Hij stuurde dus om te vragen wat er aan de hand was. Dat zou voor een concentratiedip hebben kunnen zorgen, maar het heeft geen effect gehad."

Zeker niet bij Courtois, die Real Madrid bijna eigenhandig de Champions League schonk.