Het verhaal achter de uithaal: waarom Thibaut Courtois meteen na zijn triomf een rekening vereffende

In de aanloop naar de finale lanceerde een groot voetbalaccount de vraag om de ideale mix met spelers van Real en Liverpool te maken.



De tussenstand vóór de finale: 74% Alisson tegenover 26% Courtois, ondanks de indrukwekkende campagne van die laatste.



Het was lang niet de enige populariteitspoll waarin de Belg onder collega’s belandde. Herinner u hoe er in november geen plaats was voor Courtois op de nominatielijst van de FIFA-awards voor beste doelman. En in maart zette het Engelse voetbalmagazine FourFourTwo hem zelfs niet bij de beste 10 keepers ter wereld.



Courtois was de non-believers zaterdag niet vergeten. “Ik verdien meer respect”, herhaalde hij in bijna elk interview. “Daarom moest ik deze finale winnen. Voor mijn carrière, maar ook voor mijn naam.”