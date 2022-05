Collega's over Courtois: “Waarom de Gouden Bal niet eens aan een doelman geven”

Eindelijk. "We mogen het nu wel zeggen: Thibaut Courtois is de beste doelman ter wereld." Na zijn knalprestatie(s) in de Champions League krijgt onze landgenoot eindelijk de erkenning die hij verdient, maar in het verleden zelden heeft gekregen. Zijn collega-keepers uit België gaan nog een stapje verder en opperen onze nationale nummer 1 nu ook als winnaar van de Gouden Bal.