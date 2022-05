“Een van de strafste individuele prestaties ooit”: internationale pers looft Thibaut Courtois na droomavond

De Engelse kwaliteitskrant The Guardian beloonde dat, net zoals The Telegraph, zelfs met een perfecte beoordeling van tien op tien.

“De beste keeper op de planeet, dat is Courtois”, klinkt het zonder twijfel. “Zijn prestatie grensde aan het sublieme met negen reddingen. Zijn détente en parade met de rechterhand op het schot van Mané was een zuiver meesterwerk.”

Eenmansmuur volgens BBC

Ook de BBC zag hoe de Rode Duivel in zijn eentje Real in de wedstrijd hield. “Liverpool is tegen een eenmansmuur aangelopen”, schrijft de Engelse openbare omroep. “Thibaut Courtois zette één van de strafste individuele prestaties ooit neer. Hij was gewoon onklopbaar. A goalkeeping masterclass.”

Het laatste woord is aan het Amerikaanse New York Times. “In het voetbal is het één van de grootste misvattingen dat een goede keeper hebben een vorm van geluk is. Want om Real te kloppen, moet je Courtois vloeren. En dat laatste is zo moeilijk omdat hij het onmogelijke lijkt te stoppen.”