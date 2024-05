Volgt het "godsgeschenk"? "Geen nood aan champagnevoetbal: Anderlecht moet gewoon een prijs pakken"

do 16 mei 2024 16:05

Klaart de hemel zondag helemaal op boven het Lotto Park? Er zijn enkele voorwaarden aan gekoppeld, maar als de puzzelstukjes in elkaar schuiven, dan kan Anderlecht zondagavond zijn 35e landstitel vieren. Onverwacht en onverhoopt na alle ellende van de voorbije jaren, maar verdiend na alle inspanningen van diverse actoren, zo stellen onze gesprekspartners in Sporza Daily.

"Ik geloofde er wel in, ja." De believers bij de start van dit seizoen waren wellicht op één hand te tellen, maar voor Olivier Deschacht komt een mogelijke titel voor Anderlecht niet helemaal uit de lucht gevallen. Of toch? "Ik had verwacht dat ze zouden meedoen omdat ze goed hadden ingekocht, maar dat ze kampioen zouden spelen, dat had ik inderdaad niet gedacht", nuanceert hij al snel in Sporza Daily. Kanttekening: er is nog altijd het verhaal van het vel en de beer, maar Deschacht wil van geen doemscenario weten. "Zo'n kans krijg je misschien niet te snel meer. Dit Anderlecht sukkelt al 7 jaar. Nu sta je daar met een thuismatch tegen Club Brugge. Dit mag je niet meer uit handen geven."

Ik ben blij dat ik nu weer positief over hen kan praten, blij dat het goed gaat met "mijn" Anderlecht. Ik gun het iedereen, ook de mensen die achter de schermen heel hard gewerkt hebben. Olivier Deschacht

"Kampioen spelen met Anderlecht is het mooiste wat er is", mijmert de voormalige kapitein. Hij kon zelf "de ontlading" 8 keer aan den lijve ondervinden. "Je bent met Anderlecht altijd titelkandidaat en als je dan wint, dan geeft dat zo'n ontlading. De druk is er heel groot, hé." Maar sinds de laatste titel in 2017 was paars-wit in vrije val. "Ik heb RSCA de jongste jaren vaak moeten verdedigen en dat was vermoeiend en lastig." "Ik ben blij dat ik nu weer positief over hen kan praten, blij dat het goed gaat met "mijn" Anderlecht. Ik gun het iedereen, ook de mensen die achter de schermen heel hard gewerkt hebben."

Olivier Deschacht bij de viering van de voorlopig laatste titel van Anderlecht.

Champagnevoetbal

Kan Olivier Deschacht, goed voor 603 matchen bij paars-wit, uitleggen hoe de kentering er is gekomen? "Het was belangrijk om deze keer rustig te blijven en niet te veel te veranderen. Nu loont het. Tabula rasa, dat hebben ze genoeg gedaan. Ze hebben hun trainer ook tijd gegeven." "Brian Riemer kent zijn ploeg en weet wat de gebreken en kwaliteiten van zijn spelers zijn. Hij speelt er goed op in en de teamspirit is heel goed. De groep hangt aan elkaar en op de bank zie ik lachende gezichten. Dat is een pluim voor Riemer." Al is het voetbal niet altijd om vrolijk van te worden. "Het is resultaatvoetbal geworden. Ik zit nog altijd te wachten op de referentiematch waarbij je zegt: dit is een kampioenenploeg." "Het doet een beetje denken aan het Anderlecht onder René Weiler bij die laatste titel. Zo kan het dus ook." En dan maak je van je hart al iets makkelijker een steen. "Het is misschien on-Anderlechts, maar dit Anderlecht heeft geen nood aan champagnevoetbal of wat is het allemaal." "Ze moeten gewoon een prijs pakken om de status van weleer weer te bemachtigen. Je moet kampioen spelen en dan zijn die 7 jaren van de kaart geveegd."

De 2e plaats is niet genoeg om er weer te staan en opnieuw het Anderlecht van vroeger te zijn. Je moet kampioen spelen om die status te claimen. Olivier Deschacht

Deschacht benadrukt het meermaals: zondag is het geen must om oogstrelend voetbal op de mat te leggen. Al zijn er nog addertjes onder het gras en is de concurrentie nog niet uitgeteld. "Stel je voor dat Anderlecht toch nog 2e of 3e eindigt. Dan gaat het gewoon door, hé", doelt hij op de jarenlange droogte en de periode vol kommer en kwel. "Nogmaals: dit Anderlecht heeft nood aan een prijs om weer op de kaart te staan. Anders kunnen we dit gesprek over een jaar weer voeren." "De 2e plaats is niet genoeg om er weer te staan en opnieuw het Anderlecht van vroeger te zijn. Je moet kampioen spelen om die status te claimen." "Het zou alleszins een enorme boost geven, ook financieel. Dan kun je spelers houden en kopen. Dan zie je weer het Anderlecht dat elk seizoen tot de laatste speeldag meedoet voor de titel."

Olivier Deschacht verdedigde 20 jaar de kleuren van RSCA.

Slapeloze nachten

Bij de familie Verschueren stroomt het Anderlecht-bloed door de aderen. Michael Verschueren is voormalig aandeelhouder en zetelde 12 jaar in de raad van bestuur. "We proberen al jaren opnieuw aan te haken bij de top en we zijn er nu zo dichtbij. Ik slaap al een tijdje niet meer zo goed omdat ik uitkijk naar zondag", onderstreept Verschueren junior het belang van de komende speeldag. Voor Verschueren komt deze matchbal onverwacht. "In het bestuur was iedereen al blij met de top 4. Dat we nu onverhoopt kans maken op de titel, is een godsgeschenk voor iedereen." "Een 35e titel zou de club de mogelijkheid geven om Anderlecht voort uit te bouwen. De club heeft dit nodig." "We zijn het gewoon om successen te vieren en je hebt nu de mogelijkheid om aan te sluiten. Financieel is dit heel belangrijk en voor mensen als Wouter Vandenhaute en Marc Coucke is het een geschenk na hun inspanningen." "We hopen dat dit een definitief kantelpunt is. Met een goed beleid kan je dan een titelkandidaat blijven de komende jaren."

Ik hoop dat Anderlecht weer de nummer 1 van België kan worden en dat men ook in Europa weer rekening kan houden met deze club. De naam Anderlecht blijft bij de Europese topclubs nazinderen als een club met een groot palmares. Michael Verschueren

Het lijkt alsof Anderlecht eindelijk de juiste cocktail heeft samengesteld. "Er waren de voorbije jaren tegenvallende transfers, financieel was het beleid moeilijk en je moet ook geluk hebben." "Nu is er een team dat standvastig is en toekomstgericht kan werken om de club weer naar boven te brengen." "Ik hoop dat Anderlecht weer de nummer 1 van België kan worden en dat men ook in Europa weer rekening kan houden met deze club." "De naam Anderlecht blijft bij de Europese topclubs nazinderen als een club met een groot palmares. Hopelijk kunnen we deelnemen aan de Champions League en successen boeken zoals Club Brugge dat de jongste jaren heeft gedaan." "Deze spirit moet je nu behouden. En als je vertrekkers moet opvangen, dan kun je kijken naar het scoutingsapparaat, want ook daar zijn stappen gezet. De voetbalvisie is aanwezig om de ploeg te versterken op de juiste manier zoals Union en Club dat nu ook al een tijdje doen." Maar is Anderlecht dan straks mogelijk de verdiende kampioen? "Als je een punt meer hebt, dan verdien je de titel op basis van de sportieve resultaten." "En zeker na de druk waaronder je hebt moeten functioneren, is het verdiend. Veel andere clubs hebben ook een moeilijke situatie gekend en zitten er nog altijd in."