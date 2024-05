Zware val met Elisa Balsamo ontsiert massasprint, Lotta Henttala pakt 1e zege in 5 jaar in Ronde van Burgos

Lotta Henttala heeft in Spanje de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De 34-jarige Finse haalde vlak voor de streep nog late aanvalster Carina Schrempf in. Topfavoriete Lorena Wiebes werd opgehouden door een stevige val, waar Elisa Balsamo een van de voornaamste slachtoffers was.

Met slechts iets meer dan 1.000 hoogtemeters was de opener in de Ronde van Burgos op maat gemaakt van de snelle vrouwen.

De open wegen zorgden wel voor waaiervorming. Even waren breuken in het peloton. Zo'n 60 rensters bleven over.

Uit die groep reed Katrine Aalerud weg op een kleine 50 kilometer van de streep. In een mum van tijd pakte de Noorse 3 minuten voorsprong.

Met die bonus begon ze aan de laatste 20 kilometer. SD Worx-Protime, met topfavoriete Lorena Wiebes in hun rangen, besefte de ernst. Demi Vollering en Marlen Reusser deden stevige kopbeurten en haalden Aalerud terug.

Dat gebeurde uiteindelijk op een hellende strook op 2 kilometer van de streep. Carina Schrempf viel meteen aan.

De Oostenrijkse kampioene plaatste een gekende late aanval. Ze kreeg een mooie voorsprong, maar Lidl-Trek doorprikte de winstkansen in dienst van Elisa Balsamo.

Het peloton kwam erg dicht en er ontstond chaos in de sprint. Aan de rechterkant van de weg kon Balsamo niet opschuiven waardoor ze samen met een renster van UAE Team ADQ in de dranghekken belandde aan hoge snelheid.

Ook Lorena Wiebes was opgehouden en daarvan profiteerde Lotta Henttala. Ze passeerde Schrempf op 25 meter van de streep en mocht juichen in Burgos. Wiebes strandde op plek 3.

Henttala won voor het laatst in 2019. De ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen was ook een tijdje afwezig voor de geboortje van haar zoontje Olavi. Nu triomfeert ze in Burgos en is ze de eerste leidster.