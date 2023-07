Lotta Henttala, moeder in het peloton: "Het is heel fijn om te kunnen combineren"

Lotta Henttala (34) reed in deze Tour rond voor AG Insurance-Soudal-Quick Step. De Finse sprintster beviel anderhalf jaar geleden van een zoontje, Olavi. Hiermee is ze eerder een uitzondering dan de regel in het peloton.

"Het is wel speciaal. Je bent negen maanden zwanger en dan beslis je opnieuw renster te worden. Het is niet te vergelijken met de mannen, zij hoeven dat niet doen."

Henttala heeft veel aan Olavi, ze neemt haar kind zelfs mee naar het werk. "Hij was erbij op trainingskamp en tijdens de eerste wedstrijden in Spanje. Ook bij de klassiekers kwam hij mee, het was heel fijn om dat te kunnen combineren", aldus Henttala.

Volgens Henttala heeft het moederschap haar ook veranderd als renster.

"Ze zeggen dat ik vroeger veel risico's nam en dat nog steeds doe, maar volgens mij is dat niet zo. Ik denk dat ik rustiger ben als moeder."