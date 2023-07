Demi Vollering plant haar vlag in de mist op de Tourmalet en neemt de (gele) fakkel over

Van Vleuten schift op de Col d'Aspin

Daaruit vielen enkel Kasia Niewiadoma en Demi Vollering als metgezellen in de kopgroep. In de achtergrond vormde zich een elitegroepje met tussen de andere klassementsvrouwen een dan al verrassend sterke Lotte Kopecky.

Vollering heerst op de Col du Tourmalet

Op de flanken van de slotcol leek het begin op een wapenstilstand, maar eens de mistbanken bereikt, haalde Vollering het grover geschut boven, tot grote spijt van een neen schuddende en brekende Van Vleuten.



Vollering reed vlot voorbij Niewiadoma naar een heroïsche overwinning op de Tourmalet. Haar grote concurrente, die derde eindigde, zette ze op 2 minuten en een half.

In de achtergrond hield Lotte Kopecky stevig stand in het spoor van klimmers als Moolman en Labous. De - zelfs in een bergetappe waardige - gele trui eindigde op een knappe 6e plaats en behoudt een plek in de top 5 in de algemene rangschikking, waar Vollering dus de nieuwe kroon spant.