Jury weer onverbiddelijk: Henttala hangt aan klink en wordt, met ploegleider Knaven, uit koers gezet

De UCI-commissarissen in de Tour de France Femmes hebben gisteren een lijn in het zand getrokken met de tijdstraf voor Demi Vollering en die blijven ze ook in de 6e rit volgen. Zo zetten ze Lotta Henttala samen met haar ploegleider Servais Knaven uit de wedstrijd. "Karma", zo noemt collega Gabrielle Pilote het.