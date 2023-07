Sprintersploegen laten zich weer ringeloren, Emma Norsgaard houdt nipt stand

Tweede ritzege voor Movistar in de Tour de France Femmes. De Deense Emma Norsgaard kon de sprintsters net vooraf blijven. Een lastige chicane (met tramsporen!) in de laatste kilometer zorgde voor een massale valpartij in het peloton. Lotte Kopecky werd 3e en is zo mathematisch zeker van de groene trui. Ze trekt ook in het geel het slotweekend in.