Ellen van Dijk kondigt zwangerschap aan en maakt plannen voor 2024: "Een medaille in Parijs"

"We zijn heel gelukkig dit nieuws te delen", zegt Ellen van Dijk in een mededeling van haar team Trek-Segafredo. "Het is altijd onze wens geweest een gezin te stichten en het voelt onwerkelijk dat deze wens in vervulling kan gaan."

Van Dijk kende op de fiets een fantastisch 2022. Ze veroverde haar derde wereldtitel in het tijdrijden en brak het werelduurrecord. In 2024 wil ze terugkeren en een medaille winnen op de Olympische Spelen in Parijs.

"Het team stond open voor de combinatie: een gezin stichten en een medaille proberen te pakken in Parijs. Dat is ontzettend hartverwarmend", aldus Van Dijk.

De Nederlandse ontdekte haar zwangerschap op een trainingskamp met het team in januari.

"Iedereen was enorm blij voor mij. Dit team voelt echt als een familie. Ik kan me geen betere omgeving wensen", zei ze nog.