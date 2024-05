Manchester City-doelman Ederson mist titelmatch en FA Cup-finale door breuk in oogkas

Manchester City kan in de laatste week van het seizoen geen beroep meer doen op zijn eerste doelman Ederson. Hij liep dinsdag tegen Tottenham een breuk in de oogkas op. De Braziliaan mist zo de titelmatch tegen West Ham en de FA Cup-finale tegen stadsrivaal Manchester United.

Ederson kwam in de tweede helft tussen Tottenham en Manchester City onzacht in aanraking met de inlopende Spurs-verdediger Romero.

De Braziliaanse international bleef even groggy liggen en werd later naar de kant gehaald door Pep Guardiola. Vandaag is gebleken dat de Braziliaan er een breuk in de oogkas aan overhoudt.

Invaller Stefan Ortega verving Ederson wel met verve en hield onder meer Heung-Min Son van de gelijkmaker met een uitstekende redding.

The Citizens wonnen nadien nog met 0-2 waardoor het zondag tegen West Ham zijn vierde titel op een rij in de wacht kan slepen. Net als in de titelmatch zal Guardiola op zaterdag 25 mei in de finale van de FA Cup tegen aartsrivaal Manchester United geen beroep kunnen doen op Ederson.

De 30-jarige keeper zit ook in de selectie van de Seleçao voor de Copa America, die op 20 juni van start gaat.