Een kweekvijver voor toptalent: deze grote namen stonden ooit op de KDB Cup

De KDB Cup is een internationaal jeugdtornooi voor spelertjes onder 15 jaar, waar Kevin De Bruyne zijn naam aan verbindt. Dit weekend staat de vijfde editie op het programma.



De Belgen: goudhaantjes van topclubs

Jérémy Doku (2017)

In 2017 was zijn talent al overduidelijk. Tijdens de tweede editie van de KDB Cup maakte ene Jérémy Doku furore bij Anderlecht. De finale tegen Barcelona ging verloren, maar de pijlsnelle aanvaller kroonde zich wel tot topschutter. Vijf jaar later speelt Doku bij Rennes en heeft hij 10 caps voor de Rode Duivels achter zijn naam staan. De Franse topclub betaalde 26 miljoen euro aan Anderlecht.

Romeo Lavia (2019)

Schitteren op de KDB Cup kan soms ook een vloek zijn. Zo gooide Romeo Lavia in 2019 hoge ogen bij Anderlecht. Iets wat Pep Guardiola - die een beleefdheidsbezoekje bracht aan het jeugdtoernooi van zijn poulain - niet ontgaan was. Lavia verdween zo in het notitieboekje van de Spaanse topcoach. En vertrok een jaar later op voorspraak van Guardiola ook effectief naar Manchester. Bij paars-wit is er toen stevig gevloekt.

De gewaagde keuze van Lavia lijkt voorlopig een voltreffer. Hij was vorig jaar de grote motor van de kampioenenploeg van de City-beloften. En prijkte dit jaar zowaar al op de Champions League-lijst van de Engelse topclub. Begin dit seizoen volgde zelfs al zijn profdebuut in een bekerduel.



Charles De Ketelaere (2016)

Hij was er naar verluidt het hart van in. Zes jaar geleden maakte Charles De Ketelaere zich op om deel te nemen aan de KDB Cup, maar door een blessure tijdens de opwarming moest het goudhaantje van Club het toernooi vanop de bank volgen.

Het is een tegenslag die De Ketelaere in zijn profcarrière vooralsnog niet kende. Op zijn palmares staan sinds vorige week al drie landstitels. Daarnaast schitterde de aanvaller al in de Champions League en bij de Rode Duivels. Wordt hij komende zomer de duurste uitgaande transfer aller tijden in onze competitie?

Maarten Vandevoordt (2017)

"Elke wedstrijd was een uitdaging. Je leert er heel veel van bij." In 2017 was Maarten Vandevoordt vol lof over de KDB Cup. De doelman had in Drongen indruk gemaakt met Racing Genk. Straf: twee jaar later staat Vandevoordt al onder de lat in de Champions League. Hij kroont zich tegen Napoli tot jongste keeper ooit op het kampioenenbal. Recent tekende Vandevoordt een contract bij RB Leipzig. Vanaf 2024 verdedigt hij de kleuren van de Duitse topclub.

Ignace Van der Brempt (2017)

Het was zijn eerste keer in blauw-zwart. Op de KDB Cup debuteerde Ignace Van der Brempt in 2017 voor Club Brugge na zijn overstap van KV Mechelen. Amper twee jaar later volgde al een eerste optreden voor de hoofdmacht van de landskampioen. Deze winter maakte de flankspeler een transfer naar talentenfabriek RB Salzburg, waarvoor hij al vijf keer in actie kwam. Naast een Belgische titel zette Van der Brempt bijgevolg ook een Oostenrijkse op zijn palmares.

Ook zij speelden ooit op de KDB Cup

Senne Lammens (Club Brugge), Thomas Van den Keybus (Club Brugge), Daan Dierckx (Parma), Tibo Persyn (Internazionale), Matisse Samoise (KAA Gent), Luca Oyen (Genk), Marco Kana (Anderlecht), Killian Sardella (Anderlecht), Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), Zeno Debast (Anderlecht), Pierre Dwomoh (Antwerp), Mario Stroeykens (Anderlecht) en Niklo Dailly (Mechelen).

De Buitenlanders: grote namen Barça en Bayern

Ansu Fati (2016)

Een parel uit de allereerste editie. In 2016 was Ansu Fati amper 14 jaar toen hij met Barcelona naar de KDB Cup afzakte. Zou hij toen durven dromen hebben dat hij zó stormachtig naar de top zou doorstomen? De aanvaller brak bij Barça bijna alle records: jongste doelpuntenmaker voor Barcelona in La Liga en de Champions League en ook jongste schutter voor de Spaanse nationale ploeg. Kende het voorbije jaar heel wat blessureleed, maar in Camp Nou kunnen ze niet wachten tot hij weer volledig fit is.

Jamal Musiala (2017)

Het is een foto die de fans van Chelsea liever niet terug zullen zien. In 2017 kwam Jamal Musiala nog uit voor de Engelse topclub op de KDB Cup. Later zou hij terugkeren naar zijn thuisland om een contract te tekenen bij Bayern München, dat hem een beter plan voorlegde.



Met succes. Musiala behoort momenteel tot de grootste talenten ter wereld. Hij schoot al 15 keer raak voor de Rekordmeister en mocht met Duitsland mee naar het EK. Zijn transferwaarde: 55 miljoen.

Gavi (2019)

Smaakmaker op de KDB Cup in 2019, nu synoniem voor absoluut toptalent in het wereldvoetbal. Gavi liet enkele jaren geleden al flitsen van zijn enorme klasse zien in Drongen en deed dat de voorbije maanden meermaals bij Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Het brede publiek ontdekte hem vooral in de "Final Four" van de Nations League. Daar werd hij de jongste international ooit bij Spanje.

Myron Boadu (2016)

De "Gouden Generatie" van AZ maakte in 2016 zijn opwachting op de KDB Cup. Maar liefst vier spelers van toen behoorden op een bepaald moment allemaal tot de A-selectie. Myron Boadu was zonder twijfel de meest ronkende naam. De spits scoorde aan de lopende band voor het eerste elftal in Alkmaar en versierde een transfer naar AS Monaco, dat 15 miljoen voor hem betaalde. In het Prinsdom verliep het iets stroever. Boadu was dit seizoen goed voor 4 goals in de Ligue 1 en moest zich vooral tevreden stellen met een rol als invaller.

Noni Madueke (2016)

De eerste editie van de KDB Cup bleek een broeihaard van talent. Ook Noni Madueke schitterde in 2016 op de velden van Drongen. Al was dat toen wel nog bij Tottenham Hotspur. Ondertussen maakt de flankaanvaller het mooie weer bij PSV. Daar kwam hij dit seizoen aan drie goals en evenveel assists in 17 Eredivisie-wedstrijden. Het zorgde ervoor dat Spurs de twintigjarige Engelsman graag terug zou kopen.

Ook zij speelden ooit op de KDB Cup

Eric Garcia (Barcelona), Anthony Gordon (Everton), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Konrad de la Fuente (Marseille), Andreas Söndergaard (Wolves), Isaac Lihadji (Lille), Tomas Tavares (Basel) en Umaro Embaló (Benfica).

