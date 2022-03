Een blik in de talentenfabriek van RB Salzburg door Ignace Van der Brempt: "Hier zijn we van niemand bang"

Door de lage aantrekkingskracht van de poule verdween het een beetje tussen de plooien: midden december schaarde Red Bull Salzburg zich voor het eerst bij de laatste 16 van de Champions League.

Meer aandacht was er voor de heenmatch tegen Bayern München in de 1/8e finales. Een wedstrijd waarin de Oostenrijkse youngsters - gemiddeld amper 23 jaar oud - harten veroverden.

De filosofie van de Red Bull-ploegen is ondertussen al gekend. Op basis van een blauwdruk van huidig United-coach Ralf Rangnick creëerde men in Salzburg een aanvallende pressingmachine. Al draait die natuurlijk ook maar zo goed als de kwaliteit van de onderdelen.

Scoutingsnetwerk

Laat daar nu net de grote sterkte van RB Salzburg liggen. Dankzij een uitstekend en mondiaal scoutingsnetwerk slaagt de club erin om - met de Red Bull-centen - het ene talent na het andere naar Oostenrijk, waar een indrukwekkend trainingscentrum staat, te lokken. Stuk voor stuk zijn het jongens die een grondige screening ondergingen op voetballend en menselijk vlak. En waarvan Salzburg overtuigd is dat ze op termijn voor een veelvoud verkocht kunnen worden. De bekendste voorbeelden in het portfolio van de club? Naby Keïta en Dayot Upamecano ontdekte het bij Franse laagvliegers. Beiden gingen vervolgens naar zusterclub Leipzig, die uiteindelijk 60 miljoen (van Liverpool) en 42,5 miljoen (van Bayern) cashte. Patson Daka haalde Salzburg zowaar in Zambia en hij speelt nu - na een transfer van 30 miljoen - bij Leicester. En dan is er nog Erling Haaland. Voor 8 miljoen weggeplukt bij het Noorse Molde en uitgegroeid tot een waar fenomeen in Dortmund.

Erling Haaland in het shirt van de Red Bull-club.

Ook bij het huidige Salzburg lopen toekomstige internationale sterren rond. Goudklompje Karim Adeyemi schoot dit seizoen al 19 keer raak. De rijzende ster - nú al Duits international - koppelt trefzekerheid aan snelheid en onnavolgbare dribbels met zijn fluwelen linker. Nog een handvol toptalenten waar u ongetwijfeld nog van zult horen: de Amerikaanse metronoom Brenden Aaronson, superstofzuiger Mohamed Camara, ruwe diamant Junior Adamu en sinds deze winter ook… Ignace Van der Brempt.

Karim Adeyemi is het nieuwste goudhaantje van Salzburg.

Lefgozers

Van der Brempt paste perfect in het profiel waar de Red Bull-club naar speurt. Het kocht de jonge flankverdediger weg bij Club Brugge. De 19-jarige jeugdinternational was onder meer door zijn wedstrijden in de Champions League op de radar van Salzburg beland. "Bij Club was het moeilijk om beter en constanter te presteren dan een ervaren man als Clinton Mata", vertelt Van der Brempt, die afgelopen weekend voor het eerst in de basis stond.

"Daardoor zag ik in Brugge niet echt meer een toekomst. Toen Salzburg kwam, heb ik niet getwijfeld. Dit is de perfecte plek om me te ontwikkelen en kansen te krijgen."



We spelen met ongelofelijk veel lef - wetende dat we elke ploeg pijn kunnen doen. Ignace Van der Brempt

In zijn eerste weken bij de Oostenrijkse club voelde Van der Brempt al meteen waar de lat ligt. "Het gaat hier allemaal een pak sneller dan in België", aldus de verdediger. "Alles gaat de hele tijd aan honderd procent. Als je één moment niet oplet, verlies je de bal."

Door het wereldwijde speurwerk van Salzburg kwam Van der Brempt ook in een multiculturele kleedkamer terecht. Wie een blik werpt op de selectie van Salzburg telt maar liefst 17 verschillende vlaggetjes. "Het zorgt voor een geweldige vibe", getuigt de jeugdinternational. "Je weet dat je samenzit met de beste talenten van over de hele wereld. En toch heerst er allerminst gemakzucht: iedereen doet zonder morren zijn plicht. Ook de trainer (de amper 33-jarige Matthias Jaissle, red.) weet ons als geen ander te prikkelen."

Ignace Van der Brempt bij Red Bull Salzburg.