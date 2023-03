Wie is Romeo Lavia, het Belgische supertalent dat debuteerde bij Manchester City?

Enkele technische klasseflitsen, zuiver in de passing, en ook een compleet onterechte gele kaart. Hij zette meteen 90 minuten achter zijn naam.

Gisteren liet Lavia tegen - hier komt het antwoord - derdeklasser Wycombe in de League Cup al bij vlagen zijn enorme talent zien aan de zijde van Kevin De Bruyne.

Het zou betekenen dat de verdedigende middenvelder een grote carrière doormaakt. En dat is exact wat heel wat waarnemers verwachten.

KDB Cup

Lavia bedankt daarmee voor het vertrouwen dat Pep Guardiola al lang in hem toont. De coach van Manchester City kwam de ruwe diamant op het spoor tijdens de Kevin De Bruyne Cup in 2019 - een beleefheidsbezoekje aan het jeugdtoernooi van zijn poulain. De middenvelder schitterde het hele weekend lang voor de U15 van Anderlecht.

Een vergiftigd geschenk voor paars-wit, want Lavia verdween zo in het notitieboekje van de Spaanse topcoach. En vertrok een jaar later op voorspraak van Guardiola ook effectief naar Manchester.

Tot grote droefenis van Anderlecht, waar Lavia bekend stond als een van de allergrootste talenten van de academie. Trainer Vincent Kompany probeerde het talent nog wel te overtuigen om toch eerst door te breken bij Anderlecht. Tevergeefs.

Voorlopig lijkt de gewaagde keuze van Lavia evenwel een voltreffer. Hij was vorig jaar de grote motor van de kampioenenploeg van de City-beloften. En prijkt dit seizoen zowaar al op de Champions League-lijst van de Engelse topclub. Afgelopen weekend zat hij op de bank tegen Southampton, gisteren volgde een nieuwe mijlpaal met zijn profdebuut.