17-jarige Belg Lavia debuteert in klinkende bekerzege van Manchester City

Mancheser City-coach Pep Guardiola koos tegen League One-club Wycombe voor een mix van jeugd en ervaring. Kevin De Bruyne kwam zo aan de aftrap, maar ook de piepjonge Belg Romeo Lavia, die vorig jaar weggeplukt werd uit de jeugdopleiding van Anderlecht.



En het moet toch even schrikken geweest zijn toen de bezoekers halfweg de 1e helft zowaar op voorsprong kwamen dankzij een doelpunt van Hanlan.



Maar City zette snel orde op zaken. Kevin De Bruyne himself luidde de ommekeer in met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Mahrez en Foden mepten Wycombe nog voor de rust tegen het canvas. In de laatste 20 minuten deed de thuisploeg er nog 3 goals bij, Lavia en De Bruyne speelden de hele match.