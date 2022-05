Buitenspel gezet door corona, maar bomvol talent: alles wat u moet weten over EK van jongste Duivels

Lang geplaagd door corona, maar eindelijk klaar voor hun eerste grote internationale afspraak. De U17 van de Rode Duivels demonstreerden in hun kwalificatiecampagne, en hopen nu te bevestigen op het EK zelf. "De uitstekende teamgeest is onze grootste troef", vertelt bondscoach David Penneman.

Eindelijk. Na twee afgelaste edities mag het U17-elftal van de Rode Duivels opnieuw aantreden op een EK. Deze keer is de generatie 2005 aan de beurt. Het EK wordt de eerste grote afspraak voor onze jongste Duivels, die lang buitenspel werden gezet door de coronapandemie. Geen generatie werd namelijk zó getroffen door de maatregelen. "Deze generatie komt rechtstreeks over van de U15", legt bondscoach David Penneman de situatie uit. "Hun U16-seizoen - het eerste seizoen dat er in competitie getreden wordt met de nationale selectie - is zo goed als volledig geschrapt geweest door de coronapandemie. Alles is dus relatief nieuw voor deze ploeg, van media-aandacht tot het toernooi-format." Toch werd de talentvolle generatie in sneltempo klaargestoomd om het EK te halen. Met succes. Maak kennis met de jongste garde van onze nationale ploeg.

Groep C: Kans op revanche tegen Spanje

Onze nationale U17-ploeg werd in poule C ingedeeld en komt vandaag een eerste keer in actie tegen Servië (16.30 uur). Vrijdag volgt de klepper tegen Spanje (15.30 uur) en maandag sluit de U17 de groepsfase af tegen Turkije (16.30 uur). Alleen de eerste twee in de poule stoten door naar de kwartfinales. Een haalbare kaart? Penneman schat de tegenstanders alvast hoog in. "In onze groep heeft Spanje een klein streepje voor. Toch moeten we tegen iedereen op onze hoede zijn. Met Spanje, Servië en Turkije hebben we drie tegenstanders die een verschillende manier van voetballen hanteren. Iedereen kan punten van elkaar afsnoepen. Het wordt een interessante krachtmeting."

Spanje heeft een streepje voor in onze poule David Penneman

Spanje is een oude bekende voor de jonge Duivels. In de kwalificatieronde voor het EK eindigde de ploeg van Penneman tweede in zijn poule. Achter - u kunt het al raden - Spanje. Onze jonge Duivels verloren toen met 0-1.

Rijp voor revanche? "We zakken met gezonde ambities af naar Israël en willen de volgende ronde zeker bereiken. Toch blijft het resultaat ondergeschikt aan de ervaring die 20 spelers kunnen opdoen." "We willen vooral het niveau van het kwalificatietoernooi evenaren of verbeteren. Dan zullen we als staf tevreden zijn. We gaan óns systeem spelen en onze eigen principes trouw blijven."



Fofana, Idumbo, Epolo ... Naar wie moet u uitkijken?

Penneman heeft door het geaccidenteerde parcours van deze generatie in sneltempo een ploeg moeten smeden. "In september stonden er nog 11 individuen op het veld. Nu zien we echt een team tussen de lijnen staan. Dat is onze grootste troef. De teamgeest zit echt goed tussen de spelers. Je ziet dat meteen op het veld vertaald worden. Als we verdedigen doen we dat met 11." Zoals het een jeugdtrainer betaamt, roemt Penneman dus vooral het collectief. Toch merkten onze scouts ook heel wat individueel talent op in het elftal. Vooral de voorlijn staat hoog aangeschreven in de notitieboekjes van de Johan Boskamps van deze wereld. Enock Agyei (Anderlecht), Cihan Canak (Standard) en Malick Fofana (AA Gent) zijn drie types die explosiviteit aan snelheid en doeltreffendheid koppelen. Een drietand die voor vuurwerk kan zorgen.

Bij AA Gent baalden ze toen Ajax de dribbelvaardige Idumbo kwam wegplukken

Ook in doel heeft de generatie van 2005 een goudhaantje in zijn rangen. Matthieu Epolo verhuisde twee jaar geleden van Anderlecht naar Standard, waar hij al meermaals deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. In de defensie is Kyriani Sabbe bijzonder matuur voor zijn leeftijd - met dank aan zijn opgedane ervaring in 1B bij Club NXT. En hét verbindingsstuk van deze generatie heet Stanis Idumbo. De middenvelder van Ajax koppelt onnavolgbare schijnbewegingen met de vista van een ervaren spelverdeler. Zo ging Idumbo al eens viraal toen hij in een match tegen Club Brugge bijna de hele defensie belachelijk maakte. De talentvolle generatie krijgt in Israël alvast een ideaal podium om zich in de kijker te spelen. "Zo speelde ik de vorige editie tegen Eric Garcia, die stond toen in de basis bij de U17 van Spanje. Je ziet maar, het kan zeer snel gaan. Kijk maar waar hij nu vaak in de basis staat ..."

