Degradant RWDM beëindigt samenwerking met CEO Gauthier Ganaye

Nog geen week na de degradatie uit de Jupiler Pro League heeft RWDM zijn samenwerking met CEO Gauthier Ganaye stopgezet. De club neemt ook afscheid van rekruteringsverantwoordelijken Tom Chambers en Oliver O'Connell. "We willen een nieuwe basis leggen voor volgens seizoen in 1B."

Ganaye vervoegde RWDM in de zomer van 2023. Hij kwam over van KV Oostende, dat toen ook net uit de hoogste klasse was gezakt. Daar werkte de Fransman drie jaar.

Volgens RWDM zijn de beslissingen "het resultaat van de wens van de club en Eagle Football (de clubeigenaar, red) om de sportieve cel te herstructureren en een nieuwe basis te leggen voor het seizoen 24-25 om snel te kunnen presteren in 1B".

Het team uit Molenbeek stelt verder dat "de directie alle spelers en stafleden individueel heeft ontmoet om de oorzaken van de degradatie te analyseren en uit de gemaakte fouten te kunnen leren".

"In samenwerking met Eagle Football zullen we nu de nodige tijd nemen om de juiste conclusies te trekken en zo goed mogelijk te starten met de voorbereidingen voor het volgende seizoen", klinkt het verder in een bericht op de teamwebsite.