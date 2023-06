Ook CEO's maken transfers: promovendus RWDM plukt Fransman Ganaye weg bij Oostende

RWDM maakte gisteravond de namen van zijn directiecomité bekend. Ganaye vult de leemte op die was ontstaan na het ontslag van Thierry Dailly. Die werd eerder deze week door de Amerikaanse eigenaar van RWDM, John Textor, opzijgeschoven als voorzitter, hoewel Dailly dus de titel behaalde in de Challenger Pro League.



Textor nam zelf de rol van voorzitter over, maar zocht een nieuwe rechterhand om de lijnen mee uit te zetten. De keuze viel op Ganaye. "We zijn verheugd om Gauthier Ganaye, Maxime Vossen en Tom Chambers te verwelkomen in de RWDM-familie", stelt Textor in een verklaring op de site van RWDM.



"Hun gezamenlijke ervaring, vaardigheden en toewijding zullen van groot belang zijn bij het organiseren van de club op en naast het veld, in lijn met de visie en ambitie voor RWDM in dit nieuwe tijdperk voor de club."



"Met hun begeleiding willen we RWDM stabiliseren in de Belgische topcompetitie, met behoud en versterking van de identiteit van de club."