32 Rode Duivels voor 4 duels in juni: Onana en Openda zijn nieuw

Bondscoach Roberto Martinez heeft 32 (!) Rode Duivels bekendgemaakt voor de vier duels in de Nations League in de eerste helft van juni. Hij valt terug op zijn vertrouwde namen, al haalt hij er twee nieuwelingen bij: Loïs Openda van Vitesse en Amadou Onana van Rijsel. De Belgen spelen thuis tegen Nederland en Polen en uit in Wales en Polen.

Enkele opvallende afwezigen zijn Divock Origi, Christian Benteke, Jérémy Doku en het Union-duo Siebe Van Der Heyden en Dante Vanzeir.



Onana en Openda komen niet uit het niets: de twee zijn sterkhouders in het belofteteam van Jacky Mathijssen dat zich geplaatst heeft voor het EK. De 20-jarige Onana is aanvoerder van de Belgische beloften.



Loïs Openda is met 13 goals topschutter aller tijden bij de Belgische U23, in Nederland eindigde hij de competitie als 2e in de topschuttersstand met 18 goals.



(later meer)







"Voor Loïs Openda en Amadou Onana is dit het juiste moment om de selectie te vervoegen", aldus Martinez. "Onana had een heel belangrijke rol bij de beloften. Ook bij Lille heeft hij op de nummer 6 zeer belangrijke wedstrijden in de Champions League gespeeld." "Openda zijn profiel verschilt van dat van onze andere spitsen. Hij is heel snel en duikt altijd in de ruimtes. Hij was indrukwekkend bij Vitesse en onze beloften en is gegroeid als mens. Hij omarmt de verantwoordelijkheid die hij krijgt."

Thuis tegen Nederland en Polen, uit naar Wales en Polen

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni, is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski.



Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

De 32 Rode Duivels voor Nederland, Wales en Polen (2x)