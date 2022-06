Ligt de toekomst van Toby Alderweireld in België? "Het is geen geheim dat ik graag in Antwerpen ben"

"Kunnen herbronnen"

In tegenstelling tot heel wat andere Rode Duivels heeft Toby Alderweireld wel al wat vakantie achter de rug. Hij speelde eind april zijn laatste wedstrijd van het seizoen met zijn Qatarese club Al-Duhail. Hoe voelt de ervaren centrale verdediger zich? "Goed eigenlijk, ik heb wat kunnen herbronnen."

"Ik ben altijd blij om in Antwerpen te vertoeven en ben helemaal klaar voor vrijdag."

Niet iedereen is even gemotiveerd om er nog wat van te maken in de Nations League. Alderweireld heeft begrip voor spelers als Kevin De Bruyne, die niet veel zin had in de wedstrijden met de Duivels. "Ik heb ook 7 jaar in de Premier League gespeeld en het programma is er heel druk. Ik begrijp dus wel dat sommige spelers op twee gedachten hinken."

"Maar als je in de Nations League als eerste eindigt in je groep, kan je nog een mooie eindronde spelen. De honger in de groep is er zeker nog, dat voel ik op training. We gaan vrijdag gewoon knallen."

"Het helpt ook dat de eerste wedstrijd tegen Nederland is. Ik ben al 14 jaar Rode Duivel en heb er nog maar twee keer tegen gespeeld. Ik kijk er wel naar uit. Het is een derby in een vol huis en het wordt volgens mij een mooie wedstrijd. In 2012 was de wedstrijd tegen Nederland ook het startschot voor deze generatie. Het is aan ons om vrijdag opnieuw te winnen."