Pubalgie, de kwelduivel van Thibaut Courtois: "Evenwicht vinden tussen de spiergroepen"

"Je ziet het in voetbal, tennis en hockey maar ook in Amerikaanse sporten als american football. Zeker bij een doelman die zijn doel verkleint en af en toe een spagaat maakt. Dan verhoog je de druk rond je schaambeengewricht en de ligamenten."

"Het is complex, want de schaamstreek of het schaambeen vormt de verbinding van de buikspieren met de bovenbeenspieren, de adductoren. Het is veelal niet eenduidig te bepalen wat het probleem is."

"Kijken of er geen schade is aan de onderliggende ligamenten"

Kun je het letsel dan oplopen door één verkeerde beweging? "Dat is de moeilijkheid van zo'n dossier", klinkt het.

"Men dacht vroeger aan repetitieve bewegingen als oorzaak, maar in ons onderzoek hebben we aangetoond dat door één foute beweging iets in je lies kan schieten. Dan kan er een scheur van je ligament zijn en dat kan de aanhoudende klachten veroorzaken."

"In de sportgeneeskunde is pubalgie een van de meest voorkomende aandoeningen waarbij een sporter langer dan 3 maanden last heeft en soms moet hij of zij zijn of haar carrière beëindigen."

Zo'n vaart zal het bij een atleet als Courtois wel niet lopen. "Maar je moet wel een evenwicht vinden tussen die spiergroepen. Het is ook belangrijk om te kijken of er geen schade aan de onderliggende ligamenten is."

"Dat kan er namelijk voor zorgen dat de stabiliteit zoek is en je dus continu overbelasting hebt. Dat is een van de oorzaken waarom het zo lang blijft duren."

Het euvel komt overigens ook voor bij zwangere vrouwen. "Want dan zet het bekken zich uit. Maar we zien het ook bij de gewone werkmens die veel door zijn of haar knieën moet buigen."