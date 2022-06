Het grote Rode Duivels-bulletin: hoe staan ze ervoor en wat brengt volgend seizoen?

Toby Alderweireld - Al-Duhail (QAT) - 28 matchen

Paradoxaal genoeg in de schaduw in de woestijn. Loodste Al-Duhail naar een tweede plek in de Qatarese competitie, maar naar zijn vorm is het gissen. Welk niveau het voetbal daar haalt? "Het is geen Premier League en het is ook niet beter dan België", vertelde Alderweireld enkele weken geleden in Extra Time, waar hij nog meegaf dat hij fysiek scherp staat. Trekt zonder ongelukken naar Antwerp volgend seizoen.

Toby Alderweireld.

Michy Batshuayi - Besiktas (TUR) - 41 matchen

Een duizend-en-eerste uitleenbeurt bracht hem begin dit seizoen bij de Turkse topclub Besiktas. Batsman was meestal eerste keuze en kwam in de competitie 14 keer tot scoren, maar toch kon de Belg een teleurstellende zesde plek niet vermijden. Zijn toekomst is zoals steeds onzeker. Stuurt moederclub Chelsea de spits opnieuw op een tijdelijk avontuur of kan een club Batshuayi uit zijn gouden kooi bevrijden?

Michy Batshuayi.

Dedryck Boyata - Hertha Berlijn (DUI) - 27 matchen

Normaal vierde hij in mei een karrenvracht aan prijzen met Celtic, maar nu moest Dedryck Boyata met Hertha Berlijn knokken tegen de degradatie. De kapitein sukkelde afgelopen seizoen geregeld met wat kleine blessures. Toch was de sterkhouder wel fit om zijn club mee te behoeden voor de degradatie. In de barragematch tegen Hamburg scoorde hij de belangrijke 0-1. Op zijn 31e lijkt hij zijn plaats gevonden te hebben in Duitsland. "Ik blijf bij Hertha Berlijn", beloofde Boyata na de slotmatch.

Dedryck Boyata.

Yannick Carrasco - Atletico Madrid (SPA) - 44 matchen

Hervond dit seizoen helemaal zijn oude niveau bij Atlético Madrid. Een van de eerste namen op het wedstrijdblad van trainer Diego Simeone, die duidelijk fan van de Rode Duivel is. Met 6 doelpunten - wel 2 tegen Real en Barça - blijven zijn statistieken toch iets te mager. Atletico strandde op een derde plaats in de competitie. Genoot afgelopen winter concrete interesse van 4 ploegen uit de Premier League, waaronder Newcastle. Klopt één van hen straks opnieuw aan?

Yannick Carrasco.

Timothy Castagne - Leicester City (ENG) - 36 matchen

Kende meer dan 2 maanden blessureleed, maar als hij fit is, is hij eerste keuze op de rechtsachter bij Leicester City. Ook op privévlak gaat het hem voor de wind: werd begin deze maand voor de eerste keer papa. Lokt wat vage interesse van topclubs, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat hij Leicester zal verlaten.

Timothy Castagne.

Koen Casteels - Wolfsburg (DUI) - 34 matchen

Al jaar en dag onbetwiste titularis bij de Duitse subtopper Wolfsburg. Door een heupblessure miste hij zekere speelminuten bij de Rode Duivels in de oefenduels tegen Burkina Faso en Ierland. Heeft er opnieuw een sterk seizoen opzitten bij zijn club, ondanks een teleurstellende twaalfde plaats. Verbrak tussendoor het record van Belg met de meeste matchen in de Bundesliga. Casteels behoort intussen tot het vaste meubilair van de club. Dat zal volgend seizoen normaal niet anders zijn.

Koen Casteels.

Thibaut Courtois - Real Madrid (SPA) - 51 matchen

Heeft het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug, overal geroemd als beste doelman van het moment. Bekroonde dat met de Champions League en Spaanse landstitel. Moet wel verstek geven voor de Nations League-interlands wegens pubalgieklachten. God in Madrid. En dat zal nog even zo blijven.

Thibaut Courtois.

Kevin De Bruyne - Manchester City (ENG) - 45 matchen

Opnieuw de beste speler in de Premier League. De machine kwam wat moeilijker op gang dan andere jaren, maar in de tweede seizoenshelft stond hij er helemaal. Loodste Manchester City naar de vierde landstitel in vijf jaar tijd. KDB kondigde al aan dat hij goed zit in Manchester en de club niet zal verlaten. Tekende vorig jaar nog een monstercontract tot 2025.

Kevin De Bruyne.

Charles De Ketelaere - Club Brugge (BEL) - 49 matchen

Zette afgelopen seizoen een nieuwe stap voorwaarts. Sterkhouder in de kampioenenploeg van Club Brugge en drukte ook zijn stempel bij de Rode Duivels. Wordt De Ketelaere straks de duurste uitgaande transfer ooit in de Belgische competitie? Zijn naam valt op dit moment vooral in Italië (Milan, Inter, Atalanta...) en ook Engeland kent CDK.

Charles De Ketelaere.

Jason Denayer - Lyon (FRA) - 21 matchen

Een moeilijk seizoen voor de verdediger van Lyon. In het begin van het seizoen nog basisspeler, maar na een enkelblessure en een dispuut over zijn contract verdween hij naar het achterplan. Viel de laatste maanden zelfs naast de selectie. Moet nu ook geblesseerd afhaken voor de komende interlands. Einde contract en dus gratis op te pikken, wat ervoor zorgt dat zijn naam bij heel wat clubs circuleert.

Jason Denayer.

Leander Dendoncker - Woverhampton (ENG) - 34 matchen

Begonnen als bankzitter, maar zich opnieuw in de ploeg geknokt. Maalde de laatste maanden opnieuw regelmatig 90 minuten kilometers als vanouds. Nooit opvallend, altijd nuttig. Nog een jaar onder contract bij Wolverhampton, geniet interesse van Lazio Roma. Een vertrek is niet ondenkbaar.

Leander Dendoncker.

Wout Faes - Stade de Reims (FRA) - 39 matchen

Steunpilaar in de verdediging van Stade de Reims, middenmotor in de Ligue 1. Miste slechts één competitiewedstrijd, verder altijd 90 minuten op het terrein. Op 24-jarige leeftijd ook af en toe drager van de kapiteinsband. Zet volgend seizoen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een stap hogerop. Olympique Marseille en Lazio Roma lijken in polepositie te liggen om hem binnen te halen.

Wout Faes.

Thomas Foket - Stade de Reims (FRA) -29 matchen

Wisselvallig seizoen. Niet altijd onbetwiste basisspeler bij Reims - lag in balans met zijn Belgische concurrent Maxime Busi. Ook op het veld was er weinig consistentie in Fokets seizoen: schipperde tussen de posities van rechtsachter, rechtsmidden en centrale verdediger. Na 3 seizoenen Reims misschien wel toe aan iets nieuws. Heeft zelf de ambitie om ergens weer mee te spelen voor de prijzen.

Thomas Foket.

Eden Hazard - Real Madrid (SPA) - 23 matchen

Grootste zorgenkind van allemaal. Terugkerend blessureleed en zwakke prestaties hielden hem op de bank of de tribune gekluisterd. Speelde sinds maart nog welgeteld 26 minuten. Liet wel het metalen plaatje dat hem parten speelde, uit zijn enkel verwijderen en is naar eigen zeggen weer topfit. Blijft gebrand om zich te bewijzen bij Real. "Volgend jaar ga ik alles geven voor jullie", verkondigde hij aan de Real-supporters tijdens de Champions League-viering.

Eden Hazard.

Thorgan Hazard - Borussia Dortmund (DUI) - 30 matchen

Een seizoen zoals hij er al veel gehad heeft. Speelt altijd zijn matchen, zonder veel uitschieters. Niet altijd in de basis, maar als hij fit is, rekenen ze op hem in Dortmund. Pikte 6 goaltjes mee en strandde met zijn ploeg op een traditionele tweede plaats achter het ongenaakbare Bayern München. Zit goed in Dortmund, maar duikt elk jaar op in de geruchtenmolen. Voorlopig is het nog windstil. Benieuwd of dat zo blijft.

Thorgan Hazard.

Adnan Januzaj - Real Sociedad (SPA) - 44 matchen

Joker van Real Sociedad. Zowel als basisspeler als met een invalbeurt. Viel regelmatig op met een flits, maar kon geen constante in zijn prestaties leggen. Ondanks zijn fluwelen traptechniek moest hij het stellen met slechts 5 doelpunten en 3 assists. Verlengt zijn contract bij Sociedad niet. Waar zijn toekomst dan wel ligt, is nog niet duidelijk.

Adnan Januzaj.

Romelu Lukaku - Chelsea (ENG) - 44 matchen

Begon met een razende start aan zijn rentree in Londen. Deemsterde weg na een enkelblessure. Zijn zwakste en minst productieve seizoen in jaren. In de competitie stond hij slechts 8 keer aan het kanon. Te weinig voor een spits van zijn kaliber. Een terugkeer naar Inter behoort tot de mogelijkheden. Zijn advocaat had deze week al een onderhoud in Milaan, maar daar zullen ze creatief moeten zijn om het financiële plaatje rond te krijgen.

Romelu Lukaku.

Brandon Mechele - Club Brugge (BEL) - 46 matchen

Soms ter discussie, maar weet altijd de rug te rechten. Titularis in kampioenenploeg van Club Brugge. Met 3.736 speelminuten al een lang en zwaar seizoen achter de rug. Begint volgend seizoen aan zijn laatste contractjaar en hoopt zelf dat er snel om de tafel gezeten wordt in Jan Breydel: "Ik hoop in ieder geval dat volgend seizoen niet mijn laatste wordt. Als het van mij afhangt, verleng ik mijn contract gewoon."

Brandon Mechele.

Dries Mertens - Napoli (ITA) - 37 matchen

Op zijn 35e nog steeds acterend op hoog niveau. Al beginnen de jaren stilaan door te wegen: maakte dit seizoen maar 3 keer de 90 minuten vol. De clubtopschutter blijft wel gemakkelijk de weg naar het doel vinden, dit jaar belandde hij met 13 doelpunten weer in de dubbele cijfers. Al lange tijd in onderhandeling met Napoli over een nieuw contract, waar hij met trainer Luciano Spalletti een medestander heeft. Zal sowieso fors moeten inleveren, als hij wil blijven. Ondertussen zou Lazio - met oude bekende Maurizio Sarri - voorzichtig gepolst hebben...

Dries Mertens.

Thomas Meunier - Borussia Dortmund (DUI) - 26 matchen

Blessureleed lag aan de basis van een moeilijk seizoen. Meunier is pas weer fit na een peesscheur die hem 3 maanden aan de kant hield. Voordien wel eerste keuze op de rechterkant van Dortmund. Kon afgelopen winter een droomtransfer naar Barcelona realiseren. Dat zag in de Belg een betaalbare maar betrouwbare flankverdediger. Alleen hield Dortmund - tot Meuniers grote spijt - het been stijf. Dient zich deze zomer een andere kans aan?

Thomas Meunier.

Simon Mignolet - Club Brugge (BEL) - 49 matchen

Kampioenenmaker van Club Brugge. Toonde juist op tijd zijn beste vorm om blauw-zwart mee naar de titel te leiden met enkele cruciale saves. Staat volgend seizoen zo goed als zeker opnieuw onder de lat in Jan Breydel.

Simon Mignolet.

Amadou Onana - Rijsel (FRA) - 42 matchen

De debutant heeft er een meer dan degelijk eerste jaar opzitten bij de Franse topclub Rijsel. Kreeg zo goed als in elke wedstrijd speeltijd, ook in de Champions League. Moet volgend jaar een nieuwe stap voorwaarts proberen zetten bij Rijsel. Al zou het zomaar kunnen dat een opportuniteit zich aandient. Monaco zou in de Belg een potentiële vervanger van Aurélien Tchouameni zien.

Amadou Onana.

Loïs Openda - Vitesse Arnhem (NED) - 49 matchen

Een van de revelaties in Nederland. Op één na beste schutter in de Eredivisie met 18 doelpunten. Scoorde nog maar net voor Vitesse in de Europese play-offs (maar greep naast Europees ticket). Komt terug bij zijn moederclub Club Brugge, maar of hij daar ook blijft, zal de toekomst uitwijzen. Kersvers trainer Carl Hoefkens gelooft alvast in zijn voormalige poulain. “Ik heb de voorbije dagen al contact gehad met Hoefkens over mijn toekomst en hij heeft me ook al vertrouwen gegeven", vertelde Openda deze week. "Ik ga terug naar Brugge en zie dan wat er gebeurt.”

Loïs Openda.

Dennis Praet - Torino (ITA) - 24 matchen

Door zijn uitleenbeurt aan Torino een beetje uit de picture verdwenen. Een voetblessure hield hem van februari tot april aan de kant. Geniet nochtans veel vertrouwen van zijn coach. Die wil volgens Italiaanse media het huurcontract nog wat verlengen, maar moederclub Leicester zou Praet liever definitief verkopen.

Dennis Praet.

Alexis Saelemaekers - AC Milan (ITA) - 46 matchen

Frequent basisspeler bij de Italiaanse kampioen. Wie had dat in januari 2020 durven te denken toen Saelemaekers de overstap maakte van Anderlecht naar Milan? Maakte de afgelopen seizoenen veel progressie en solliciteert nu ook naar een plaats in de 11 van Martinez. Voelt zich duidelijk goed in Milan, maar de Rossoneri zijn op zoek naar concurrentie voor zijn positie. Dringt een vertrek zich dan toch op?

Alexis Saelemaekers.

Matz Sels - Straatsburg (FRA) - 38 matchen

Onderschat in België. Presteert al enkele jaren sterk in de Franse Ligue 1. Dit jaar zelfs uitgeroepen tot doelman van het jaar door de vereniging van professionele Franse keeperstrainers. Toch niet slecht in een competitie waar ook Gianluigi Donnaruma actief is. Straatsburg greep slechts nipt naast een Europees ticket. Ondanks zijn topseizoen lijken de echte topclubs hem over het hoofd te zien. Breit er wellicht nog een jaartje Straatsburg aan vast.

Matz Sels.

Arthur Theate - Bologna (ITA) - 34 matchen

Paste zich moeiteloos aan in de Serie A. Zijn ontwikkeling biedt hoop voor de toekomst van de Rode Duivels, waar de defensie meer en meer een zorgenkind wordt. Kende wel een seizoenseinde in mineur. Bologna-trainer Mihajlovic haalde hem twee keer na elkaar vroegtijdig naar de kant. Vooral bij de tweede vervanging toonde Mihajlovic zich streng: "Hij was de slechtste speler op het veld, hij miste concentratie." Zet allicht weer een stapje omhoog. AC Milan polste al in januari, ook West Ham is gecharmeerd.

Arthur Theate.

Youri Tielemans - Leicester City (ENG) - 50 matchen

In een grijs seizoen van zijn club – Leicester eindigde achtste - was Youri Tielemans een consistente. Altijd goed voor minstens een zesje. Zoals elk jaar ook goed voor enkele doelpunten en assists. Toe aan andere lucht en een nieuwe stap in zijn carrière. Arsenal

heeft van hem een van zijn toptargets gemaakt voor deze zomer.

Youri Tielemans.

Leandro Trossard - Brighton (ENG) - 35 matchen

De reuzendoder. Scoorde tegen Liverpool, Arsenal, Tottenham en Manchester United. In alle gevallen droeg zijn goal bij tot minstens een punt. Zijn beste seizoen tot nu toe in Engelse loondienst. Newcastle United hengelt naar zijn diensten, maar of dat de stap hogerop is die Trossard graag wil zetten, valt te betwijfelen.

Leandro Trossard.

Hans Vanaken - Club Brugge (BEL) - 50 matchen

Een seizoen zoals hij er al zoveel heeft gespeeld de laatste jaren. Blijft erg belangrijk voor Club door zijn klasse en goals. Ook in de Champions League kon hij zijn talent etaleren met doelpunten tegen PSG, Leipzig en Manchester City. De titel was de kers op de taart. Weigerde de voorbije jaren om de stap naar het buitenland te zetten. Tenzij Schreuder hem mee naar Ajax kan lokken, lijkt dat ook deze zomer niet te gebeuren.

Hans Vanaken.

Jan Vertonghen - Benfica (POR) - 46 matchen

Op zijn oude dag blijft hij basisspeler bij de Portugese topclub Benfica. Zijn afbottende snelheid brengt hem soms in de problemen, maar de verdediger kan veel oplossen met zijn ervaring en af en toe een slim foutje. Benfica kwam wel niet verder dan een derde plaats in de competitie. Doet vermoedelijk zijn resterende contract van een jaar uit bij Benfica.

Jan Vertonghen.

Axel Witsel - Borussia Dortmund (DUI) - 41 matchen

De comeback op het EK na zijn achillespeesruptuur mocht er wezen. Ook bij Dortmund haalde hij snel terug zijn oude niveau. Minder onbetwist dan vorige jaren, maar dat heeft vooral met zijn leeftijd te maken. Einde contract en op zoek naar een nieuw avontuur. Aan interesse geen gebrek: Marseille, Juventus, Galatasaray, Tottenham… Hij heeft de clubs voor het uitkiezen.