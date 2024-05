Recordprestatie van Lionel Messi (5 assists en 1 goal) overschaduwt treffer Dante Vanzeir

Lionel Messi blijft door de Amerikaanse voetbalcompetitie razen met Inter Miami. De New York Red Bulls dachten door een goal van Dante Vanzeir in de eerste helft voor een stunt te kunnen zorgen, maar na de rust verzorgde Messi de show. Hij had een voet in alle 6 de doelpunten: 5 assists en 1 goal.

Van uitbollen is nog lang geen sprake bij Lionel Messi, ook niet in zijn tweede seizoen in de MLS. Integendeel, het lijkt alsof de Argentijn zijn niveau in de VS nog wat heeft opgekrikt.



Het openingsakkoord in Inter Miami-New York werd nochtans gezet door een Belg. Dante Vanzeir stond op de goeie plaats om de rebound binnen te schieten.



Maar na de rust ontwaakte Messi. Eerst bediende hij de pas ingevallen Matias Rojas, die nog maar enkele dagen geleden voor Miami tekende, voor de 1-1, waarna hij zelf meteen erna de 2-1 maakte.



Met nog een tweede assist van Messi voor Rojas leek het verzet van New York stilaan gebroken. De onverwoestbare tandem Messi-Suarez maakte er zelfs nog een vernedering voor de bezoekers van, telkens in dezelfde volgorde: Messi met de assist, Suarez met de afwerking.

Zo blijft Messi ook op zijn 36e nog records vestigen. Niemand had ooit een voet in 6 goals in 1 helft in de MLS. Ook de 5 assist in 1 helft zijn een record.

In de stand staat Inter Miami aan de leiding in het Oosten. New York valt terug naar de 4e plaats.